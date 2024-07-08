  • Новость часаСтало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ле Пен лишили победы противоестественным образом
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3
    В Киеве у аэропорта Жуляны произошел взрыв
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    29 комментариев
    8 июля 2024, 12:25 • Новости дня

    В офисе Зеленского предсказали плачевные для себя результаты саммита НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Киевское руководство не могло представить себе последствия «политического шторма» после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, сказал Лещенко в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    «Соответственно, в самой Демократической партии уже нет уверенности в своем кандидате [действующем президенте США Байдене]. То есть в этих условиях очень сложно рассчитывать на какие-то, я бы сказал, приятные нашему уху формулировки», – отметил он.

    Советник главы офиса добавил, что если на саммите НАТО прозвучат высказывания, содержащие план вступления Украины в альянс, то это станет достижением для киевского режима.

    Ранее американская пресса сообщала, что члены НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на саммите в Вашингтоне. Также источник заявлял, что страны этого военного блока якобы намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

    Коментарии (41)
    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

    Коментарии (19)
    8 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.

    Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

    Коментарии (24)
    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

    Коментарии (12)
    8 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция российского посла в Гааге Владимира Тарабрина на решение Нидерландов по отправке 24 истребителей F-16 киевскому режиму «разочаровывает», заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

    «Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – заявил министр в эфире телеканала NOS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что реакция посольства была «разочаровывающей».

    Напомним, Тарабрин заявил, что Россия рассматривает решение Нидерландов по отправке F-16 Украине как сознательное решение по наращиванию эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться законными целями в ходе СВО.

    Коментарии (9)
    8 июля 2024, 10:04 • Новости дня
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине

    Орбан: США, ЕС и Китай должны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    По его словам, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, помимо России и Украины, зависит от решения США, Евросоюза и Китая, поэтому после встреч с Москвой и Киевом он приехал в Пекин, передает ТАСС.

    Ранее Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине.

    Коментарии (21)
    7 июля 2024, 14:59 • Новости дня
    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского

    «Страна»: Бизнес-партнер Коломойского Боголюбов мог нелегально выехать с Украины

    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского
    @ кадр из видео,EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник издания, Боголюбов не пересекал границу официально, то есть либо он мог выехать не через официальные пункты пропуска, либо использовать паспорт на другое имя, передает ТАСС.

    Ранее Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским предпринимателем Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас).

    Коментарии (3)
    8 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Военкор: Поехавшего на «сафари на русских» наемника ликвидировали в зоне СВО

    Военкор Котенок: Поехавшего на «сафари на русских» бразильского наемника ликвидировали в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Боевик заявлял ранее, что отправился на «сафари на русских».

    О ликвидации наемника сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что Sierra вел на YouTube свой канал, а на «сафари» он отправился в том числе для производства контента. «Обратно уехал в цинке», – заключил военкор.

    Ранее в Польше нашли могилу местного актера, который воевал в качестве наемника за ВСУ.

    Коментарии (9)
    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

    Коментарии (4)
    8 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    В Киеве у аэропорта Жуляны произошел взрыв
    В Киеве у аэропорта Жуляны произошел взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв, об этом сообщили очевидцы.

    В районе воздушной гавани раздался очень сильный взрыв, также прозвучало несколько взрывов в самом Киеве, сообщили очевидцы ТАСС.

    Другой собеседник заявил, что заметна активная работа системы противовоздушной обороны, у аэропорта в небе видны взрывы ракет ПВО.

    До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.

    Коментарии (7)
    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отсчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправится в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

    Коментарии (4)
    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

    Коментарии (4)
    7 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    В Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже этой зимой энергосистема Украины может не выдержать и полностью рухнет, такое предположение сделал эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.

    По мнению эксперта, существует ряд сценариев на предстоящую зиму. Главное ожидание заключается в том, что специалистам удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. При таком раскладе отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, передает РИА «Новости».

    Если же такой сценарий не сработает, то при негативном раскладе удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И в случае сильного холода может произойти «падение энергосистемы».

    Ранее сообщалось, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

    Коментарии (6)
    8 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.

    В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.

    По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.

    Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.

    Коментарии (14)
    7 июля 2024, 22:05 • Новости дня
    Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждался в контексте десятилетнего срока.

    По словам Столтенберга, никто не говорил, что Украину примут в состав НАТО через десять. Самое главное на данный момент – это обеспечить ее победу в вооруженном конфликте, сказал он, передает РИА «Новости».

    Глава альянса подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией является предварительным условием для любого будущего членства страны в НАТО.

    Также Столтенберг отметил, что для достижения переговорного урегулирования конфликта и установления «прочного и справедливого мира» необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную поддержку.

    Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.


    Коментарии (2)
    Главное
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов
    НАТО намерено подвергнуть критике Китай на саммите в Вашингтоне
    В зоне СВО ликвидировали приехавшего на «сафари на русских» наемника из Бразилии
    Режиссер Лунгин объяснил отказ снимать фильмы про СВО
    Установлены личности отказавшихся встать под гимн России родителей в школе КБР
    Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

    Почему мир никак не победит высокую инфляцию

    Весь мир столкнулся с проблемой высоких процентных ставок и инфляцией. Как считают экономисты, такая ситуация носит долгосрочный характер. И более того, эксперты все чаще проводят параллели с экономическим шоком 70-х годов. Как долго мировая экономика продолжит находиться в подобном состоянии и как эти проблемы затрагивают Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Репатриация поставила вопрос о настоящих русских

    Законопроект об ограничениях по программе переселения соотечественников, недавно внесенный в Госдуму, вызвал широкую дискуссию и породил вопрос, кто такие русские. Специалисты пока не пришли к единому мнению, кого и при каких условиях можно назвать соотечественником. Подробности

    Перейти в раздел

    Ле Пен лишили победы противоестественным образом

    Глава левой коалиции «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон заявляет, что выиграл прошедшие во Франции выборы. Формально это на самом деле так, однако в действительности все гораздо сложней. «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон», отвечают ему. Как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............