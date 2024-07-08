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WSJ сообщила о намерении НАТО подвергнуть критике Китай на саммите в Вашингтоне
The Wall Street Journal сообщила о намерении НАТО подвергнуть критике Китай на саммите в Вашингтоне
Страны НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, в итоговом коммюнике НАТО планирует выразить недовольство в связи с тем, что Китай, по мнению альянса, оказывает помощь России в проведении специальной военной операции, передает ТАСС.
Помимо этого, указывается, что основными темами саммита будут Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.
Напомним, в пятницу Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл связанную с Украиной главную тему предстоящего саммита.