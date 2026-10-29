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Смерть актрисы Хайден Панеттьери от наркотиков признали несчастным случаем
Daily Mail: Смерть Хайден Панеттьери от передозировки признана несчастным случаем
Смерть 36-летней актрисы Хайден Панеттьери от передозировки наркотиков признана несчастным случаем, полиция закрыла расследование.
Об этом сообщил полицейский департамент Гринвилла спустя два месяца после кончины звезды, пишет The Daily Mail. «Основываясь на заключении судмедэксперта и результатах расследования, смерть Хайден Панеттьери была признана несчастным случаем», – заявили в полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Управление по борьбе с наркотиками подключилось к выяснению обстоятельств внезапной остановки сердца актрисы.
Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал уход из жизни голливудской кинозвезды Хайден Панеттьери.