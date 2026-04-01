Меладзе продал виллу на Гарде бразильским миллионерам

Композитор Константин Меладзе продал свою виллу на озере Гарда в Италии бразильским миллионерам, сообщает РИА «Новости». По данным местных кадастровых документов, с 2018 года и до апреля 2024-го недвижимостью Меладзе владел совместно с бывшей супругой Верой Брежневой, которая указана в документах под фамилией Киперман. Их брак официально завершился в 2023 году, о чем ранее писали СМИ.

После развода и в ходе раздела имущества, с апреля 2024-го по февраль 2025 года, вилла находилась в единоличном владении Меладзе. Особняк расположен в коммуне Сан-Феличе-дель-Бенако, на самом побережье Гарды, в уединенном месте с единственным подъездом через лес и туристические базы для отдыха.

Осенью 2025 года право собственности на виллу перешло бывшему автогонщику Энрике Бернольди и его супруге Луизе Вернингхауз. Луиза Вернингхауз – наследница основателя WEG Industries и входит в рейтинг Forbes по Бразилии, ее состояние в 2025 году оценивалось в 600 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

Компания Веры Брежневой по производству одежды и аксессуаров в России в 2024 году была ликвидирована, после чего певица лишилась последнего бизнеса на российской территории.