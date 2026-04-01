Меладзе продал виллу на Гарде бразильским миллионерам
Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам, следует из местных кадастровых документов.
Композитор Константин Меладзе продал свою виллу на озере Гарда в Италии бразильским миллионерам, сообщает РИА «Новости». По данным местных кадастровых документов, с 2018 года и до апреля 2024-го недвижимостью Меладзе владел совместно с бывшей супругой Верой Брежневой, которая указана в документах под фамилией Киперман. Их брак официально завершился в 2023 году, о чем ранее писали СМИ.
После развода и в ходе раздела имущества, с апреля 2024-го по февраль 2025 года, вилла находилась в единоличном владении Меладзе. Особняк расположен в коммуне Сан-Феличе-дель-Бенако, на самом побережье Гарды, в уединенном месте с единственным подъездом через лес и туристические базы для отдыха.
Осенью 2025 года право собственности на виллу перешло бывшему автогонщику Энрике Бернольди и его супруге Луизе Вернингхауз. Луиза Вернингхауз – наследница основателя WEG Industries и входит в рейтинг Forbes по Бразилии, ее состояние в 2025 году оценивалось в 600 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.
Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.
Компания Веры Брежневой по производству одежды и аксессуаров в России в 2024 году была ликвидирована, после чего певица лишилась последнего бизнеса на российской территории.