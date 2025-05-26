Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
Компания Веры Брежневой (Киперман) по производству одежды и аксессуаров, о закрытии которой сообщали в 2023 году, официально прекратила свое существование только в 2024 году, сообщают информационные агентства.
Официальная ликвидация компании Брежневой произошла в 2024 году. Согласно сведениям, общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс» было основана в 2017 году, доля певицы с украинским гражданством в уставном капитале компании составляла 49%, передает РИА «Новости».
Как зафиксировано в данных ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занималась производством одежды и аксессуаров, а также работала в сфере отделки тканей, выпуска одежды из кожи, изделий из меха, белья, трикотажных носочно-чулочных изделий и косметической продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, СМИ сообщали в начале декабря 2023 года. После начала СВО Брежнева вместе уехала из России.