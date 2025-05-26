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    Как лишить Украину производства беспилотников
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    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    16 комментариев
    26 мая 2025, 03:58 • Новости дня

    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году

    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
    @ Sebastien Fremont/Starfa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Веры Брежневой (Киперман) по производству одежды и аксессуаров, о закрытии которой сообщали в 2023 году, официально прекратила свое существование только в 2024 году, сообщают информационные агентства.

    Официальная ликвидация компании Брежневой произошла в 2024 году. Согласно сведениям, общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс» было основана в 2017 году, доля певицы с украинским гражданством в уставном капитале компании составляла 49%, передает РИА «Новости».

    Как зафиксировано в данных ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занималась производством одежды и аксессуаров, а также работала в сфере отделки тканей, выпуска одежды из кожи, изделий из меха, белья, трикотажных носочно-чулочных изделий и косметической продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, СМИ сообщали в начале декабря 2023 года. После начала СВО Брежнева вместе уехала из России.

    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

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    25 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    WSJ сообщила о провале планов Киева привлечь молодежь в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская программа по привлечению молодежи в ВСУ практически не вызвала интереса среди молодых людей, несмотря на обещания денежных выплат и льгот, сообщает газета Wall Street Journal.

    Планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались малоэффективными, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти Украины предлагают молодым людям деньги и различные льготы, чтобы привлечь их к службе. «Украина предлагает деньги и льготы, чтобы поколение Z пошло воевать… Пока что число контрактников (по программе »Контракт 18-24«) скромное», – пишет The Wall Street Journal.

    С февраля, когда стартовала инициатива по набору молодых контрактников, ею заинтересовались лишь 500 человек. Журналисты подчеркивают, что попытка Киева привлечь молодежь на фронт связана с острым дефицитом личного состава в украинских войсках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет. ВСУ увеличили число вакансий для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет в два раза. Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В воскресенье 25 мая возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных, сообщили в Минобороны России.

    Об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По официальной информации, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 303 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала 303 украинских военнопленных.

    В ведомстве отметили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Представители Минобороны заявили, что все вернувшиеся военнослужащие и гражданские лица в дальнейшем будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.

    По данным Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

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    25 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Минобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Минобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Всего из плена на Украине в Россию возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, сообщает Минобороны России.

    Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что данным шагом выполнены все договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле 16 мая. По его словам, только за 25 мая на контролируемую Россией территорию прибыли еще 303 военных. Всем освобожденным оказывается необходимая поддержка, включая медицинское обследование и помощь профильных служб, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    «Таким образом, в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», – заявил Фомин.

    Фомин выразил благодарность властям Белоруссии за содействие и подчеркнул, что масштабный обмен пленными создаст условия для дальнейших переговоров по мирному урегулированию кризиса на Украине.

    В воскресенье, 25 мая, возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

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    25 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА

    Минобороны: За прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

    «В течение ночи 25 мая с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 16 дронов были сбиты над Тульской областью, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА – над Московским регионом и Тверской областью, по десять БПЛА – над Белгородской и Курской областей, восемь дронов сбили над Орловской областью, семь – над Республикой Крым, два БПЛА – над Смоленской и по одному дрону уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление после ночной атаки БПЛА на Тульскую область.

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    25 мая 2025, 07:39 • Новости дня
    Швеция и Финляндия направили Украине в качестве военпомощи старые рыболовные сети

    Yle: Швеция и Финляндия подарили Украине старые рыболовные сети для защиты от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Старым сетям скандинавских рыбаков на Украине нашли новое применение, сообщила телерадиокомпания Yle в ролике о том, как ВСУ развешивают сети на деревьях, маскируют орудия и защищаются ими от дронов.

    «Старые шведские и датские рыболовные сети теперь защищают украинцев от российских беспилотников. Старым сетям северных рыбаков на Украине нашли новое применение», – говорится в видео телерадиокомпании Yle.

    Видео рассказывает о том, как старые рыболовные сети предотвращают взрывы падающих снарядов, а беспилотники путаются в них, не достигая целей.

    Как выяснил Business Insider, в Тюбороне, рыбацкой деревне с населением около двух тысяч человек в Ютландии, оказалось 450 тонн нужных ВСУ рыбацких сетей, которые не использовались в порту. Местный садовник стал поставлять их Украине.

    «Это были траловые сети из нейлоновых волокон толщиной до четырех миллиметров для вылова сотен рыб за раз из глубокого моря», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

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    25 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер резко раскритиковал действия Брюсселя по отношению к конфликту на Украине, назвав политику ЕС абсурдной.

    По его словам, лидеры Евросоюза намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы», передает ТАСС. Менцер добавил, что если на Украине наступит мир, европейским политикам придется отвечать за неудачные решения по санкциям и военной поддержке, а также уходить в отставку, чего они явно не хотят.

    Менцер считает абсурдным, что руководство ЕС игнорирует интересы своих государств ради Украины, которая не является членом сообщества. Он подчеркнул, что лидеры объединения рискуют судьбой 150 млрд евро, выделенных на поддержку Киева, и не желают нести политическую ответственность за свои решения.

    Представитель ФИДЕС также указал, что предложения Брюсселя о полном запрете на поставки российских энергоносителей продиктованы исключительно желанием поддержать Киев в противостоянии с Москвой.

    Менцер отметил, что такие меры идут вразрез с интересами Европы и Венгрии, ведь для энергетической безопасности и низких цен важно сохранять разнообразие источников и маршрутов поставок. По его словам, венгерская сторона не поддерживает исключение российского сырья из энергоснабжения Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила защиту нефтепровода «Дружба» от санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.

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    25 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить группировку для «Теткинской провокации»

    Группировка «Север» уничтожила за сутки более 220 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    «Северяне» громят боевиков 33-го отдельного штурмового полка (ОШП), которые действовали в составе 225 ОШП.

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в составе штурмовых групп зачистили 11 домовладений в Волчанске и продвинулись на 80 метров в лесных массивах в направлении села Волчанские Хутора, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    «Северяне» рассказали, как на направлении Рыжевка – Теткино операторы БПЛА вскрыли и уничтожили разрозненную группу штурмовиков ВСУ, при этом замыкающий вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться, попытался притвориться трупом.

    «Однако не смог ввести в заблужденье «Северян» и был уничтожен», – отметили в посте.

    Такая же участь постигла штурмовиков 33-го отдельного штурмового полка (ОШП), которых прикомандировали месяц назад к 225 ОШП. Затем их держали в резерве на Краснояружском направлении и перебросили для участия в «Теткинской провокации», рассказали «Северяне».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» успешно пресекли попытки прорыва ВСУ на приграничных направлениях, уничтожив большую часть штурмовых групп и вражеской техники.

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    25 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо немедленно прекратить огонь на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    «Прекратите огонь немедленно», – заявил Келлог в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя удары по Киеву. Он заявил, что удары якобы были «неизбирательными».

    Напомним, российский массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    25 мая 2025, 21:53 • Новости дня
    Билборды с молитвой за Зеленского появились на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины установили рекламные щиты с портретом Владимира Зеленского и надписью, призывающей поддержать его молитвой.

    На Украине начали устанавливаться билборды с изображением Владимира Зеленского и призывом поддержать его молитвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов. Такие билборды уже появились, в частности, в селе Судилков Хмельницкой области, где плакат установлен в центре населенного пункта на Аллее Славы.

    На билборде размещено фото Зеленского, сердце в цветах украинского флага, а также надпись: «Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва». СМИ отмечают, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, а выборы президента отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас несвоевременно. Также Союз православных журналистов напомнил, что при вступлении в должность Зеленский призывал чиновников не развешивать свои портреты в кабинетах, объясняя это отказом от культа личности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить.

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    25 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице был отражен налет беспилотника, а на месте его падения работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или ущербе пока не сообщается.

    Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 05:36 • Новости дня
    Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области

    Губернатор Миляев сообщил о последствиях БПЛА-налета на Тульскую область

    Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Тульской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление, рассказал о последствиях атаки БПЛА на Тульскую область губернатор Дмитрий Миляев.

    «Продолжается налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех многоквартирных домов», – сказано в его Telegram-канале.

    Миляев добавил, что пострадавших нет, а оперативные службы работают на местах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Четыре из них – над Тульской областью.


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    25 мая 2025, 19:58 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Сирены воздушной тревоги в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях вновь прозвучали вечером, при этом Сумская область остается в красной зоне.

    Воздушная тревога была объявлена сразу в трех регионах Украины – Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС. Оповещение поступило через официальный ресурс, предназначенный для информирования населения о возможных угрозах с воздуха.

    В этих регионах включены сирены, предупреждающие жителей о потенциальной опасности. По состоянию на вечер 25 мая в так называемой «красной зоне» также остается Сумская область, где сохраняется повышенный уровень угрозы.

    В пятницу мощные взрывы и воздушная тревога прозвучали в Киеве.

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    25 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Нидерланды заявили о завершении поставок F-16 на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последние истребители F-16 из обещанной партии, доводящие общее количество до 24 машин, будут отправлены из Нидерландов на Украину 26 мая.

    Последние из обещанных истребителей F-16 будут переданы Киеву 26 мая, передает ТАСС. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что поставки самолетов осуществляются без задержек, как и планировалось ранее. В эфире телепрограммы WNL Op Zondag Брекелманс отметил: «Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16».

    По итогам этих поставок Украина получит все 24 истребителя F-16, которые ранее были обещаны. Подробности о маршруте, а также точное время передачи самолетов не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали Украине 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Украине военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общую сумму помощи Киеву до почти 6 млрд евро. Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле.

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    Главное
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    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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