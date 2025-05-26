Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

Официальная ликвидация компании Брежневой произошла в 2024 году. Согласно сведениям, общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс» было основана в 2017 году, доля певицы с украинским гражданством в уставном капитале компании составляла 49%, передает РИА «Новости».

Как зафиксировано в данных ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занималась производством одежды и аксессуаров, а также работала в сфере отделки тканей, выпуска одежды из кожи, изделий из меха, белья, трикотажных носочно-чулочных изделий и косметической продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, СМИ сообщали в начале декабря 2023 года. После начала СВО Брежнева вместе уехала из России.