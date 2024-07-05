Генсек НАТО раскрыл связанную с Украиной главную тему предстоящего саммита

Столтенберг: Поставки оружия Украине станут главной темой саммита НАТО в США

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Столтенберг, самая срочная задача саммита является поддержка Украины. По его словам, Киев должн победить, и ему нужна устойчивая помощь, поэтому на саммите лидеры стран одобрят субстантивный пакет для Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что в пакет войдет «помощь по безопасности и обучению для Украины». Столтенберг добавил, что НАТО возьмет лидирующую роль в координации большей части международной поддержки, и «это не сделает НАТО частью конфликта, но усилит самооборону Украины».

Генсек НАТО добавил, что также будет обсуждаться финансовая помощь. «Я ожидаю, что союзники подтвердят решимость поддержать Украину в построении сил, способных нанести поражение российской агрессии сегодня и удержать ее в будущем. С начала операции союзники предоставили около 40 млрд евро в год», – уточнил он.

Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.