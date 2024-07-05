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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 15:35 • Новости дня

    Генсек НАТО раскрыл связанную с Украиной главную тему предстоящего саммита

    Столтенберг: Поставки оружия Украине станут главной темой саммита НАТО в США

    Генсек НАТО раскрыл связанную с Украиной главную тему предстоящего саммита
    @ Ben Kriemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля станут поставки оружия и подготовка военных для этой страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи лидеров стран альянса.

    Как указал Столтенберг, самая срочная задача саммита является поддержка Украины. По его словам, Киев должн победить, и ему нужна устойчивая помощь, поэтому на саммите лидеры стран одобрят субстантивный пакет для Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что в пакет войдет «помощь по безопасности и обучению для Украины». Столтенберг добавил, что НАТО возьмет лидирующую роль в координации большей части международной поддержки, и «это не сделает НАТО частью конфликта, но усилит самооборону Украины».

    Генсек НАТО добавил, что также будет обсуждаться финансовая помощь. «Я ожидаю, что союзники подтвердят решимость поддержать Украину в построении сил, способных нанести поражение российской агрессии сегодня и удержать ее в будущем. С начала операции союзники предоставили около 40 млрд евро в год», – уточнил он.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

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    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

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    4 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    @ James Guillory/U.S. Marine Corps

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает «Московский комсомолец».

    Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.

    В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.

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    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    4 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян

    Чехия решила больше не признавать небиометрические паспорта граждан РФ

    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чехия с 3 июля перестала признавать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации, и владельцам таких паспортов запрещено находиться на территории республики, передает издание Ceske noviny со ссылкой на распоряжение руководства МИД.

    В ходе заседания компетентного органа Европейского союза МИД Чехии также обратился к другим государствам с призывом действовать по аналогичному принципу, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД Чехии Мариана Вернерова отметила, что распоряжение по данному вопросу все еще находится в стадии доработки. Она также добавила, что небиометрические паспорта легче подделывать, что послужило причиной введения новых мер.

    Биометрический паспорт, как уточняет издание, содержит машиночитаемые данные и биометрические данные в целях повышения защиты от подделок.


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    4 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    @ Дмитрий Кощеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался в том, что до сих пор считает себя виноватым в гибели своей жены в марте 2011 года.

    По информации портала «СтарХит», Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Петербурге, у пары остались двое детей – дочь Ксению и сына Максима.

    «Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь изменилась после этой трагедии. <…> Если бы я не был на игре, она бы не поехала», – рассказал спортсмен.

    Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил свою спортивную карьеру. Он сыграл 442 матча за «Зенит», что является вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.


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    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

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    5 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже

    Причиной инцидента с личным досмотром на ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель

    Tекст: Максим Попов

    Причиной инцидента перед ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель, который реагировал на малейшие металлические элементы в одежде школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Одновременно с этим прокуратура не подтвердила факты неэтичного досмотра девочек, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая в Воронеже перед сдачей ЕГЭ у старшеклассниц  проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что факт нарушений в организации ЕГЭ в этой школе подтвердился лишь частично.


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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    4 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки данных

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

    Ранее адвокат сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. Попова обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), передает РИА «Новости».

    Буйновский сообщил, что подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина «с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, поскольку попали секретные документы в открытый доступ, либо же это шпионаж».

    Напомним, в середине июня адвокаты арестованного генерала Попова попросили отправить его в зону СВО.

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    4 июля 2024, 17:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории ВСУ под Красным Лиманом, находящейся под временным контролем украинской армии, произошел сильный взрыв.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в этом районе возможно впервые был применен боеприпас ФАБ-3000, передает URA.ru.

    «По предварительным данным, возможно, в казармы, расположенные в этой зоне, впервые попал ФАБ-3000», – сообщают авторы канала.

    Уточняется, что приземление было настолько мощным, что фундамент соседних строений начал трескаться. По информации «Военной хроники», Красный Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, защищающих Часов Яр и Тернов.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    4 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире

    Эксперт Духовников дал рекомендации по охлаждению помещения, если нет кондиционера

    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Свою домашнюю одежду можно смачивать и охлаждать в холодильнике перед тем, как надеть, чтобы освежиться в жару, а помещение спасут от нагрева светоотражающие пленки, плотные шторы или обыкновенная фольга, а также распыление воды из пульверизатора, сказал газете ВЗГЛЯД инженер-строитель, предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Дмитрий Духовников.

    «Нам, россиянам, следует обращать внимание на опыт спасения от жары в странах, где столбик термометра поднимается гораздо выше, чем в России», – говорит Духовников. И если в нашей стране, например, в Центральном федеральном округе, жара – явление периодическое, то в странах Африки, арабских странах, Израиле она продолжительная, а температура может достигать и 50 градусов.

    «Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. Как только одежда становилась холодной, я ее надевал на себя. Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», – говорит собеседник.

    Также к полудню и до самого спада жары важно занавешивать окна шторами, желательно плотными. Окна, выходящие на восток, лучше зашторивать с вечера, чтобы с утра, пока встает солнце, помещение не нагревалось и не создавалась духота.

    Кроме того, специалист рекомендует наклеить на окна специальную светоотражающую пленку. В летний период лучше всего подойдет защита с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. Но вместо пленки в домашних условиях можно использовать и обычную фольгу. Ее крепят на окнах скотчем так, чтобы фольга закрывала окно полностью или на три четверти.

    «Ну и хорошей заменой кондиционера, конечно, является вентилятор. Сейчас существуют самые разные, и даже с подачей воды: она распыляется, и в комнате становится свежее, ощущается прохлада. Можно также периодически увлажнять воздух вручную, используя пульверизатор. А перед вентилятором эффективно еще ставить емкость с водой и льдом, холодные пары будут распыляться по всей комнате», – советует Духовников.

    Также эксперт напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить больше воды, по возможности носить дышащую одежду, желательно из натуральных тканей, а выходя на улицу, не пренебрегать головным убором.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за неделю дважды был побит рекорд температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что жара в столице, согласно прогнозам, спадет к пятнице.

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    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

    Коментарии (3)
    4 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП

    Набиуллина: ЦБ не считает нужным повышать лимит бесплатных переводов через СБП с 100 тыс. рублей

    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам через Систему быстрых платежей (СБП) с нынешних 100 тыс. рублей в месяц, заявила в кулуарах Финансового конгресса глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, сейчас лимит – 100 тыс. рублей, но ЦБ не видит необходимости его повышать, так как когда речь идет о переводах другим лицам, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом, передает ТАСС.

    Ранее ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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