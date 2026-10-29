Северная Македония проигнорировала ноту России о «пропагандистской сети»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Посольство незамедлительно обратилось в министерство иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии с запросом об организации встречи посла России с руководством МИД и АНБ для получения разъяснений по существу вопроса», – передает РИА «Новости».

Дипмиссия отметила, что до настоящего времени встреча не состоялась, а ответ на ноту не получен.

В посольстве также подчеркнули, что решительно отвергают голословные обвинения в адрес России и продолжают ожидать разъяснений от северомакедонской стороны.

В октябре агентство национальной безопасности Северной Македонии заявило, что раскрыло действующую в интересах России «пропагандистскую сеть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат македонской партии «Левица» Марджан Димитриев выступил за возобновление нормального политического и экономического диалога с Москвой.

Тем временем МИД Северной Македонии Тимчо Муцунски отметил разочарование из-за затянувшегося процесса интеграции в Евросоюз.

Также посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву.