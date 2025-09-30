В Прибалтике нарываются на ссору с еще одной крупной мировой державой

Tекст: Никита Демьянов

В последнее время коренные рижане единодушно признают, что их город значительно «посмуглел»: на улицах появилось много выходцев из Пакистана, Индии, Средней Азии. Они работают таксистами, курьерами, открывают закусочные и занимаются другим мелким бизнесом.

Некоторые из этих пришельцев прибыли по рабочим визам. Правила ввоза в Латвию рабочей силы из стран, не входящих в Евросоюз, изначально очень суровые, теперь под давлением местных предпринимателей приходится ослаблять – в стране плохо с демографией и нехватка рабочих рук. Однако, как выяснилось, Рига отнюдь не является безопасным для приезжих азиатов городом. Так, в начале прошлого года имел место громкий случай избиения индуса.

41-летний гражданин Индии Хилал Муршинганакат на тот момент жил в Латвии уже более трех лет и являлся владельцем заведения общепита в Риге. Внезапно он подвергся нападению незнакомца в собственном заведении. «Я сразу упал, после первого же удара. Он меня поднял и продолжил», – делится Хилал. По его словам, агрессор бил долго и безжалостно, а перед уходом спутник агрессора сообщил, что тому не понравился его цвет кожи. Индиец попал в больницу с переломами. Это случай не единичный: в прошлом году в Риге задержали банду латышских скинхедов, занимавшихся избиениями приезжих из Азии.

Радикальные латышские националисты, которые спят и видят тотальную «дерусификацию» и «латышскую Латвию», меньше всего хотят, чтобы на место русских прибывали азиаты. По их мнению, в Риге появилось слишком много темнокожих.

В Латвии есть и политики, делающие себе имя на борьбе с «азиатской угрозой» – они главным образом сосредоточены в рядах влиятельной праворадикальной партии Национальное объединение. Особенно усердствует на этой стезе депутат Сейма Янис Домбрава. И вот недавно он объявил, что он нащупал незаконный канал, посредством которого в страну попадают нежелательные пришельцы.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время в Латвии обучается более трех тысяч граждан Индии. Обучение на русском языке в вузах Латвии, что государственных, что частных запрещено, но на английском учиться можно – вот индусы и поступают на англоязычные программы. Как утверждает Домбрава,

большинство из тех выходцев из азиатского региона, что пребывают в Латвию по студенческим визам, на самом деле учиться не собираются. Депутат распространил послание под названием «Время лжестудентов скоро закончится», в котором требует вывести «на чистую воду» индийских учащихся.

Домбрава сослался на слова посла Латвии в Индии Артиса Бертулиса, заявлявшего, что при получении студенческих виз индийцы зачастую не гнушаются подделкой паспортов и аттестатов об окончании средней школы. «Недостатки латвийского законодательства используются, чтобы в Латвию приезжали тысячи экономических мигрантов. Их привозят преступные фирмы, подрывающие конкуренцию, в результате чего становятся банкротами честные предприниматели и работающие на них люди. Такие бизнесмены способствуют иммиграции и занимаются нелегальным трудоустройством. Если такие предприятия и иммигранты угрожают обществу, то государство должно действовать!», – потребовал Домбрава.

Более того, в парламенте Литвы был поднят вопрос о том, чтобы полностью запретить въезд студентам из Индии. Латвийских политиков возмутило участие шестидесяти пяти индийских солдат в недавних российско-белорусских учениях «Запад-2025». Глава парламентской комиссии по иностранным делам Инаре Мурниеце заявила: «Это тревожные сигналы, которые сегодня начинают всерьез обсуждать и в Европейском союзе. Не случайно госпожа Кая Каллас подчеркнула, что такие действия Индии становятся препятствием для углубления сотрудничества с ЕС».

Мурниеце считает необходимым разработать систему квот по отношению к индийским студентам. Правда, более осторожные политики, в частности, министр обороны Андрис Спрудс, напомнили, что индийские студенты в последние годы стали важным источником дохода для латвийских университетов.

А депутат Сейма от Нацобъединения, бывший министр экономики Янис Витенбергс обратил внимание на то, что сборная Латвии по крикету практически полностью состоит из выходцев из Индии. Тут стоит уточнить, что крикет не имеет корней в Латвии и не пользуется популярностью среди местных жителей. Зато в Индии он считается национальным видом спорта и объединяет миллионы людей.

Индийские студенты и трудовые мигранты и в Латвии сохранили увлечение крикетом и фактически создали необходимую инфраструктуру с нуля. На данный момент в Латвии уже восемь клубов по крикету, объединившихся в федерацию. «Мы вложили сюда деньги и хотим развивать этот вид спорта», – поясняет президент Латвийской федерации крикета Сундар Вайдесваран.

Витенбергс, наверное, никогда не обратил бы внимания на состав латвийской сборной по крикету, если не новость о том, что она заняла третье место на соревнованиях по этому виду спорта. Но политик отнюдь не порадовался завоеванной латвийской командой «бронзе». Он опубликовал фото команды и сопроводил его язвительной подписью: «Поздравляю Министерство образования с исторической бронзой в крикете Amber Cup 2025. Действительно мощно! Кто разрешил этим "студентам" надеть такую форму и называть себя сборной Латвии?»

Под этим его постом разгорелась оживленная дискуссия. «У меня есть вопрос. Почему мы принимаем студентов, которые, возможно, на самом деле не учатся, а используют Ригу и Латвию как место подработки и оформляют студенческие визы лишь как прикрытие?», – недоумевает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. По его мнению, приезжие из Азии составляют следующую большую угрозу Латвии после русских.

«Это оскорбление государства и флага. Кто это вообще одобрил?»,

- пишут другие латыши. Некоторые заявили, что Латвии вообще не нужна сборная по крикету, поскольку это не латышский национальный спорт.

Кто-то, впрочем, счел пост экс-министра проявлением расовых предрассудков: «С такой бородой ты сам выглядишь как джихадист. Почему бы тебе не опубликовать результаты ДНК-теста? Опасность для Латвии – не темнокожие ребята, играющие в крикет, а твоя ксенофобия». Некоторые пишут, что «индийцы, они в основном буддисты», и «надо радоваться, что Латвию выбирают именно они, а не представители стран бывшего СССР и мусульмане». Тех в Латвию предлагают не пускать.

Не промолчали и сами индусы. «Я сам гражданин Латвии – не по рождению, но все же. Многие из наших игроков живут здесь уже пять-десять лет: это студенты, это люди, которые работают. У них семьи, дети ходят в латышские школы. Мы чувствуем себя частью этой страны. И лучший способ интеграции – когда люди играют и думают о Латвии на поле, стараются быть частью этой земли», – подчеркнул президент Латвийской федерации крикета Сундар Вайдесваран.

Феномен индийский миграции в целом известен. В частности, выходцы из Индии создали влиятельные сообщества в Западной Европе, в Великобритании, захватили многие руководящие высоты в Соединенных Штатах. И конечно, на фоне полуторамиллиардной Индии, которая считает себя почти уже сверхдержавой, крошечная Латвия выглядит даже комично. Если даже в крупнейших странах Запада выходцы из Индии стали серьезной политической и экономической силой, то вымирающая Латвия вряд ли найдет в себе силы этому сопротивляться - при всех выходках местных радикальных националистов.

Тут стоит вспомнить, что один из прибалтийских соседей Латвии - Литва - уже ссорилась с одной из азиатских сверхдержав. Литва осыпала Китай оскорблениями и дождалась болезненных экономических санкций. Индия, как и Китай, является одной из крупнейших мировых экономик. И если в Нью-Дели заметят унижения, которым подвергают их соотечественников в маленькой прибалтийской республике, то для Латвии это может кончиться плачевно. Тем более если в Индии поймут, что перед ними не просто борьба с незаконной миграцией, а настоящая ксенофобия и даже расизм.