Демографический обвал выносит Прибалтике приговор

Tекст: Станислав Лещенко

В Латвии официально насчитывается 1,8 млн населения (в 1991-м было около 2,7 млн). И то эта цифра, скорее всего, сильно натянута – поскольку многие латвийцы не сообщают о своем переезде в другие страны ЕС и продолжают в реестрах числиться проживающими на родине.

В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464 (9,2%) меньше, чем годом ранее. Это оказался самый низкий показатель за последние сто лет. Полные демографические данные за 2024 год пока еще недоступны – но и то, что уже известно, ввергает латышей в глубочайший пессимизм.

Так, минувшей осенью оказались зафиксированы новые антирекорды в сфере рождаемости: в период с января по сентябрь 2024-го суммарное количество родившихся детей впервые (по крайней мере, с середины 90-х) не достигло 10 000. А в октябре впервые в истории постсоветской Латвии число новорожденных оказалось меньше тысячи в месяц – 994. В ноябре было зарегистрировано еще меньше – 940 новорожденных.

При этом наблюдается и общее сокращение численности женщин детородного возраста – тут в качестве причин выступают пережитые страной в недавнем прошлом «демографические ямы», волны эмиграции и продолжающиеся отъезды. Если в 2016-м в возрастной группе, «специализирующейся» на первых родах (25-29 лет), насчитывалось 69 тыс. женщин, то в 2023-м – уже 43 тысячи (на 40% меньше). В следующей группе, когда рожают второго, сокращение не такое сильное – с 67 до 63 тысяч (на 6%). Но обвал числа новорожденных вторых детей неизбежен, когда в соответствующий возраст войдет более молодая возрастная группа – те, кому сейчас еще 25-29 лет.

Надеяться на более молодые группы также нет оснований: в 2023-м численность группы женщин в возрасте 20-24 года составляла 43 тысячи. Группа в возрасте 15-19 лет, которой предстоит рожать первенцев через десять лет, чуть более многочисленная – 49 тыс. человек. Однако тут нужно учитывать эмиграцию, которая в последние годы в молодых группах иногда достигала полпроцента в год.

Наконец, сокращается и так называемая удельная рождаемость – число родов в год на тысячу женщин конкретной возрастной группы. В 2016-м этот показатель в группе 25-29 составлял 101, в 2023-м – 82. Понятно, что в любом случае какие-то люди жить здесь будут – например, в прошлом году в Латвии стали отмечать существенный прирост выходцев из Азии.

А на днях президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».

Ирония судьбы в том, что сам Ринкевич – открытый гей. Стоит отметить, что за минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды» и что Латвии как «европейской стране» необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности». Наконец, Сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный Минюстом пакет законопроектов о том, что в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнерство».

Свою победу геи отметили проведением в июне 2024-го так называемых Дней гордости. В ходе этих дней в нескольких городах Латвии состоялись гей-парады, а также большое количество семинаров и дискуссий на тему новых стандартов морали. Действовать закон о «партнерствах» начал с 1 июля. Торжествовало все латвийское гей-сообщество – этого дня они ждали четверть века. «В первый раз законопроект (на тему признания однополых браков – прим. ВЗГЛЯД) в Латвии подали еще в 1999 году. Это исторический момент!» – сказал гей-активист Каспарс Залитис. В первый же месяц после вступления в силу нового закона «партнерские отношения» зарегистрировали сорок семь однополых пар.

Конечно, большинство населения не испытывает от этой «исторической победы» никакого восторга. Латвийские СМИ возмущает тот факт, что некоторые местные политические партии и сейчас обещают своему электорату отстаивать традиционные семейные ценности. Так, сразу после Нового года парламентская фракция оппозиционной партии «Латвия на первом месте» предложила включить в конституцию положение о том, что «государство признает существование только двух полов – мужчины и женщины, и не поощряет и не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров». Предложение было отклонено.

Справедливости ради надо отметить, что активному деторождению в Латвии препятствует отнюдь не только пропаганда нетрадиционных ценностей. Люди жалуются на то, что государство слабо помогает семьям с детьми финансово. Самое высокое единоразовое пособие по рождению ребенка с этого года получают жители Юрмалы – 1000 евро за каждого новорожденного (чуть больше ста тысяч рублей). В Резекне пособие составляет 720 евро, в Даугавпилсе – 500, в Вентспилсе – 300. В Риге пособие составляет 150 евро.

Пособия молодым родителям платят не только самоуправления, но и государство. Есть единоразовое пособие по рождению ребенка – это 421,17 евро. Кроме того, производится ежемесячная выплата за ребенка возрастом до полутора лет – 171 евро; данная сумма как была установлена в 2003 году, так с тех пор и не менялась.

Сейчас главный установленный латвийским государством приоритет – развитие вооруженных сил, основные суммы из бюджета идут туда.

Как понять наглядно – достаточно ли велики латвийские детские пособия? Все познается в сравнении. По данным ресурса World of Statistics, в 2024 году Латвия заняла второе место на планете по стоимости коммунальных услуг. Если верить этим данным, среднестатистический латвиец отдает за эти услуги 308 евро. А ежемесячная средняя зарплата латвийца составляет 1537 в месяц – и то лишь до уплаты налогов. Сейчас в Латвии для жителей действуют пятнадцать видов налогов и сто тринадцать госпошлин. В результате общее налоговое бремя на среднюю зарплату составляет около 70%.

Не лучше дела с демографией обстоят и в соседней Литве, где в настоящее время проживает около 2,9 млн человек (в 1991-м было около 3,8 млн). В прошлом году в государстве было зарегистрировано 18 979 новорожденных – это самое низкое их количество с 1990 года. При этом детей родилось в полтора раза меньше, чем годом ранее.

Столь низкий уровень рождаемости в 2024 году вызывает серьезное беспокойство у демографов. «Мы не просто достигли низкой рождаемости. С 2022 года мы достигли порога рождаемости, который обычно называют самым низким из самых низких», – сказал демограф из Центра социальных наук Витянис Юозас Деймантас. В то же время в прошлом году в Литве умерло в два раза больше человек – более 37 тысяч. По словам медиков, все больше женщин откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок.

Литовский министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сетует: «Жизнь становится дороже, и молодой семье крайне сложно купить жилье. Нужно иметь достаточный доход, поэтому молодые люди трудятся на нескольких работах, чтобы накопить на первый взнос. Вот почему планирование семьи откладывается на потом». Уже в 2023 году местный коэффициент рождаемости составлял 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1.

Недавно латвийский государственный портал Lsm провел среди жителей страны опрос на тему рождаемости. В целом люди говорили одно и то же. «Основной фактор: цены растут, инфляция повышается. Продукты становятся все дороже и дороже. Людям надо себя прокормить – куда еще заводить детей?» – говорит Артурс.

«Все очень дорого стало. А люди еще и вынуждены влезать в кредиты, чтобы оплатить жилье. О каких детях может идти речь в таких условиях?» – недоумевает Александр.

«В данный момент многое зависит от правительства – потому что у многих людей нет финансовых возможностей для того, чтобы рожать. Это все-таки огромные затраты. Правительство должно стимулировать рождаемость пособиями…» – отмечает Дмитрий.

Вряд ли, однако, пособия на ребенка существенно вырастут. Зато, по словам президента Ринкевича, в Латвии в ближайшее время могут вырасти военные расходы – с нынешних 3,45% от ВВП до 5%. Так Рига пытается понравиться новому президенту США Дональду Трампу, потребовавшему от членов НАТО резкого роста соответствующей статьи трат.

Рассуждая о том, где взять деньги для увеличения военных расходов, Ринкевич сказал: «Нынешний год – год снижения расходов. Единственная область, где нельзя снижать – безопасность. Надо будет искать решения, снижать какие-то расходы». Понятно, что при таком подходе демографические показатели продолжат свое падение.