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Демографический обвал выносит Прибалтике приговор
«Через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство», – заявляет президент Латвии, описывая катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране. Почему граждане Латвии отказываются заводить детей и на что вместо поддержки рождаемости в первую очередь идут латвийские государственные расходы?
В Латвии официально насчитывается 1,8 млн населения (в 1991-м было около 2,7 млн). И то эта цифра, скорее всего, сильно натянута – поскольку многие латвийцы не сообщают о своем переезде в другие страны ЕС и продолжают в реестрах числиться проживающими на родине.
В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464 (9,2%) меньше, чем годом ранее. Это оказался самый низкий показатель за последние сто лет. Полные демографические данные за 2024 год пока еще недоступны – но и то, что уже известно, ввергает латышей в глубочайший пессимизм.
Так, минувшей осенью оказались зафиксированы новые антирекорды в сфере рождаемости: в период с января по сентябрь 2024-го суммарное количество родившихся детей впервые (по крайней мере, с середины 90-х) не достигло 10 000. А в октябре впервые в истории постсоветской Латвии число новорожденных оказалось меньше тысячи в месяц – 994. В ноябре было зарегистрировано еще меньше – 940 новорожденных.
При этом наблюдается и общее сокращение численности женщин детородного возраста – тут в качестве причин выступают пережитые страной в недавнем прошлом «демографические ямы», волны эмиграции и продолжающиеся отъезды. Если в 2016-м в возрастной группе, «специализирующейся» на первых родах (25-29 лет), насчитывалось 69 тыс. женщин, то в 2023-м – уже 43 тысячи (на 40% меньше). В следующей группе, когда рожают второго, сокращение не такое сильное – с 67 до 63 тысяч (на 6%). Но обвал числа новорожденных вторых детей неизбежен, когда в соответствующий возраст войдет более молодая возрастная группа – те, кому сейчас еще 25-29 лет.
Надеяться на более молодые группы также нет оснований: в 2023-м численность группы женщин в возрасте 20-24 года составляла 43 тысячи. Группа в возрасте 15-19 лет, которой предстоит рожать первенцев через десять лет, чуть более многочисленная – 49 тыс. человек. Однако тут нужно учитывать эмиграцию, которая в последние годы в молодых группах иногда достигала полпроцента в год.
Наконец, сокращается и так называемая удельная рождаемость – число родов в год на тысячу женщин конкретной возрастной группы. В 2016-м этот показатель в группе 25-29 составлял 101, в 2023-м – 82. Понятно, что в любом случае какие-то люди жить здесь будут – например, в прошлом году в Латвии стали отмечать существенный прирост выходцев из Азии.
А на днях президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».
Ирония судьбы в том, что сам Ринкевич – открытый гей. Стоит отметить, что за минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды» и что Латвии как «европейской стране» необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности». Наконец, Сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный Минюстом пакет законопроектов о том, что в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнерство».
Свою победу геи отметили проведением в июне 2024-го так называемых Дней гордости. В ходе этих дней в нескольких городах Латвии состоялись гей-парады, а также большое количество семинаров и дискуссий на тему новых стандартов морали. Действовать закон о «партнерствах» начал с 1 июля. Торжествовало все латвийское гей-сообщество – этого дня они ждали четверть века. «В первый раз законопроект (на тему признания однополых браков – прим. ВЗГЛЯД) в Латвии подали еще в 1999 году. Это исторический момент!» – сказал гей-активист Каспарс Залитис. В первый же месяц после вступления в силу нового закона «партнерские отношения» зарегистрировали сорок семь однополых пар.
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Конечно, большинство населения не испытывает от этой «исторической победы» никакого восторга. Латвийские СМИ возмущает тот факт, что некоторые местные политические партии и сейчас обещают своему электорату отстаивать традиционные семейные ценности. Так, сразу после Нового года парламентская фракция оппозиционной партии «Латвия на первом месте» предложила включить в конституцию положение о том, что «государство признает существование только двух полов – мужчины и женщины, и не поощряет и не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров». Предложение было отклонено.
Справедливости ради надо отметить, что активному деторождению в Латвии препятствует отнюдь не только пропаганда нетрадиционных ценностей. Люди жалуются на то, что государство слабо помогает семьям с детьми финансово. Самое высокое единоразовое пособие по рождению ребенка с этого года получают жители Юрмалы – 1000 евро за каждого новорожденного (чуть больше ста тысяч рублей). В Резекне пособие составляет 720 евро, в Даугавпилсе – 500, в Вентспилсе – 300. В Риге пособие составляет 150 евро.
Пособия молодым родителям платят не только самоуправления, но и государство. Есть единоразовое пособие по рождению ребенка – это 421,17 евро. Кроме того, производится ежемесячная выплата за ребенка возрастом до полутора лет – 171 евро; данная сумма как была установлена в 2003 году, так с тех пор и не менялась.
Сейчас главный установленный латвийским государством приоритет – развитие вооруженных сил, основные суммы из бюджета идут туда.
Как понять наглядно – достаточно ли велики латвийские детские пособия? Все познается в сравнении. По данным ресурса World of Statistics, в 2024 году Латвия заняла второе место на планете по стоимости коммунальных услуг. Если верить этим данным, среднестатистический латвиец отдает за эти услуги 308 евро. А ежемесячная средняя зарплата латвийца составляет 1537 в месяц – и то лишь до уплаты налогов. Сейчас в Латвии для жителей действуют пятнадцать видов налогов и сто тринадцать госпошлин. В результате общее налоговое бремя на среднюю зарплату составляет около 70%.
Не лучше дела с демографией обстоят и в соседней Литве, где в настоящее время проживает около 2,9 млн человек (в 1991-м было около 3,8 млн). В прошлом году в государстве было зарегистрировано 18 979 новорожденных – это самое низкое их количество с 1990 года. При этом детей родилось в полтора раза меньше, чем годом ранее.
Столь низкий уровень рождаемости в 2024 году вызывает серьезное беспокойство у демографов. «Мы не просто достигли низкой рождаемости. С 2022 года мы достигли порога рождаемости, который обычно называют самым низким из самых низких», – сказал демограф из Центра социальных наук Витянис Юозас Деймантас. В то же время в прошлом году в Литве умерло в два раза больше человек – более 37 тысяч. По словам медиков, все больше женщин откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок.
Литовский министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сетует: «Жизнь становится дороже, и молодой семье крайне сложно купить жилье. Нужно иметь достаточный доход, поэтому молодые люди трудятся на нескольких работах, чтобы накопить на первый взнос. Вот почему планирование семьи откладывается на потом». Уже в 2023 году местный коэффициент рождаемости составлял 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1.
Недавно латвийский государственный портал Lsm провел среди жителей страны опрос на тему рождаемости. В целом люди говорили одно и то же. «Основной фактор: цены растут, инфляция повышается. Продукты становятся все дороже и дороже. Людям надо себя прокормить – куда еще заводить детей?» – говорит Артурс.
«Все очень дорого стало. А люди еще и вынуждены влезать в кредиты, чтобы оплатить жилье. О каких детях может идти речь в таких условиях?» – недоумевает Александр.
«В данный момент многое зависит от правительства – потому что у многих людей нет финансовых возможностей для того, чтобы рожать. Это все-таки огромные затраты. Правительство должно стимулировать рождаемость пособиями…» – отмечает Дмитрий.
Вряд ли, однако, пособия на ребенка существенно вырастут. Зато, по словам президента Ринкевича, в Латвии в ближайшее время могут вырасти военные расходы – с нынешних 3,45% от ВВП до 5%. Так Рига пытается понравиться новому президенту США Дональду Трампу, потребовавшему от членов НАТО резкого роста соответствующей статьи трат.
Рассуждая о том, где взять деньги для увеличения военных расходов, Ринкевич сказал: «Нынешний год – год снижения расходов. Единственная область, где нельзя снижать – безопасность. Надо будет искать решения, снижать какие-то расходы». Понятно, что при таком подходе демографические показатели продолжат свое падение.