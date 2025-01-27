  • Новость часаПутин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой»
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с победой на выборах
    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
    Власти утвердили индексацию соцвыплат и пособий с 1 февраля
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 11:10 • В мире

    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор

    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство», – заявляет президент Латвии, описывая катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране. Почему граждане Латвии отказываются заводить детей и на что вместо поддержки рождаемости в первую очередь идут латвийские государственные расходы?

    В Латвии официально насчитывается 1,8 млн населения (в 1991-м было около 2,7 млн). И то эта цифра, скорее всего, сильно натянута – поскольку многие латвийцы не сообщают о своем переезде в другие страны ЕС и продолжают в реестрах числиться проживающими на родине.

    В 2023 году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464 (9,2%) меньше, чем годом ранее. Это оказался самый низкий показатель за последние сто лет. Полные демографические данные за 2024 год пока еще недоступны – но и то, что уже известно, ввергает латышей в глубочайший пессимизм.

    Так, минувшей осенью оказались зафиксированы новые антирекорды в сфере рождаемости: в период с января по сентябрь 2024-го суммарное количество родившихся детей впервые (по крайней мере, с середины 90-х) не достигло 10 000. А в октябре впервые в истории постсоветской Латвии число новорожденных оказалось меньше тысячи в месяц – 994. В ноябре было зарегистрировано еще меньше – 940 новорожденных.

    При этом наблюдается и общее сокращение численности женщин детородного возраста – тут в качестве причин выступают пережитые страной в недавнем прошлом «демографические ямы», волны эмиграции и продолжающиеся отъезды. Если в 2016-м в возрастной группе, «специализирующейся» на первых родах (25-29 лет), насчитывалось 69 тыс. женщин, то в 2023-м – уже 43 тысячи (на 40% меньше). В следующей группе, когда рожают второго, сокращение не такое сильное – с 67 до 63 тысяч (на 6%). Но обвал числа новорожденных вторых детей неизбежен, когда в соответствующий возраст войдет более молодая возрастная группа – те, кому сейчас еще 25-29 лет.

    Надеяться на более молодые группы также нет оснований: в 2023-м численность группы женщин в возрасте 20-24 года составляла 43 тысячи. Группа в возрасте 15-19 лет, которой предстоит рожать первенцев через десять лет, чуть более многочисленная – 49 тыс. человек. Однако тут нужно учитывать эмиграцию, которая в последние годы в молодых группах иногда достигала полпроцента в год.

    Наконец, сокращается и так называемая удельная рождаемость – число родов в год на тысячу женщин конкретной возрастной группы. В 2016-м этот показатель в группе 25-29 составлял 101, в 2023-м – 82. Понятно, что в любом случае какие-то люди жить здесь будут – например, в прошлом году в Латвии стали отмечать существенный прирост выходцев из Азии.

    А на днях президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».

    Ирония судьбы в том, что сам Ринкевич – открытый гей. Стоит отметить, что за минувшие двадцать лет большинство населения Латвии неоднократно давало понять, что готово считать браком только союз мужчины и женщины. И все эти годы людям внушали, что они «отсталые ретрограды» и что Латвии как «европейской стране» необходимо соблюдать «европейские» же нормы «толерантности». Наконец, Сейм в ноябре 2023-го принял подготовленный Минюстом пакет законопроектов о том, что в Латвии любые два взрослых однополых человека смогут оформить «партнерство».

    Свою победу геи отметили проведением в июне 2024-го так называемых Дней гордости. В ходе этих дней в нескольких городах Латвии состоялись гей-парады, а также большое количество семинаров и дискуссий на тему новых стандартов морали. Действовать закон о «партнерствах» начал с 1 июля. Торжествовало все латвийское гей-сообщество – этого дня они ждали четверть века. «В первый раз законопроект (на тему признания однополых браков – прим. ВЗГЛЯД) в Латвии подали еще в 1999 году. Это исторический момент!» – сказал гей-активист Каспарс Залитис. В первый же месяц после вступления в силу нового закона «партнерские отношения» зарегистрировали сорок семь однополых пар.

    Конечно, большинство населения не испытывает от этой «исторической победы» никакого восторга. Латвийские СМИ возмущает тот факт, что некоторые местные политические партии и сейчас обещают своему электорату отстаивать традиционные семейные ценности. Так, сразу после Нового года парламентская фракция оппозиционной партии «Латвия на первом месте» предложила включить в конституцию положение о том, что «государство признает существование только двух полов – мужчины и женщины, и не поощряет и не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров». Предложение было отклонено.

    Справедливости ради надо отметить, что активному деторождению в Латвии препятствует отнюдь не только пропаганда нетрадиционных ценностей. Люди жалуются на то, что государство слабо помогает семьям с детьми финансово. Самое высокое единоразовое пособие по рождению ребенка с этого года получают жители Юрмалы – 1000 евро за каждого новорожденного (чуть больше ста тысяч рублей). В Резекне пособие составляет 720 евро, в Даугавпилсе – 500, в Вентспилсе – 300. В Риге пособие составляет 150 евро.

    Пособия молодым родителям платят не только самоуправления, но и государство. Есть единоразовое пособие по рождению ребенка – это 421,17 евро. Кроме того, производится ежемесячная выплата за ребенка возрастом до полутора лет – 171 евро; данная сумма как была установлена в 2003 году, так с тех пор и не менялась.

    Сейчас главный установленный латвийским государством приоритет – развитие вооруженных сил, основные суммы из бюджета идут туда.

    Как понять наглядно – достаточно ли велики латвийские детские пособия? Все познается в сравнении. По данным ресурса World of Statistics, в 2024 году Латвия заняла второе место на планете по стоимости коммунальных услуг. Если верить этим данным, среднестатистический латвиец отдает за эти услуги 308 евро. А ежемесячная средняя зарплата латвийца составляет 1537 в месяц – и то лишь до уплаты налогов. Сейчас в Латвии для жителей действуют пятнадцать видов налогов и сто тринадцать госпошлин. В результате общее налоговое бремя на среднюю зарплату составляет около 70%.

    Не лучше дела с демографией обстоят и в соседней Литве, где в настоящее время проживает около 2,9 млн человек (в 1991-м было около 3,8 млн). В прошлом году в государстве было зарегистрировано 18 979 новорожденных – это самое низкое их количество с 1990 года. При этом детей родилось в полтора раза меньше, чем годом ранее.

    Столь низкий уровень рождаемости в 2024 году вызывает серьезное беспокойство у демографов. «Мы не просто достигли низкой рождаемости. С 2022 года мы достигли порога рождаемости, который обычно называют самым низким из самых низких», – сказал демограф из Центра социальных наук Витянис Юозас Деймантас. В то же время в прошлом году в Литве умерло в два раза больше человек – более 37 тысяч. По словам медиков, все больше женщин откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок.

    Литовский министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сетует: «Жизнь становится дороже, и молодой семье крайне сложно купить жилье. Нужно иметь достаточный доход, поэтому молодые люди трудятся на нескольких работах, чтобы накопить на первый взнос. Вот почему планирование семьи откладывается на потом». Уже в 2023 году местный коэффициент рождаемости составлял 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1.

    Недавно латвийский государственный портал Lsm провел среди жителей страны опрос на тему рождаемости. В целом люди говорили одно и то же. «Основной фактор: цены растут, инфляция повышается. Продукты становятся все дороже и дороже. Людям надо себя прокормить – куда еще заводить детей?» – говорит Артурс.

    «Все очень дорого стало. А люди еще и вынуждены влезать в кредиты, чтобы оплатить жилье. О каких детях может идти речь в таких условиях?» – недоумевает Александр.

    «В данный момент многое зависит от правительства – потому что у многих людей нет финансовых возможностей для того, чтобы рожать. Это все-таки огромные затраты. Правительство должно стимулировать рождаемость пособиями…» – отмечает Дмитрий.

    Вряд ли, однако, пособия на ребенка существенно вырастут. Зато, по словам президента Ринкевича, в Латвии в ближайшее время могут вырасти военные расходы – с нынешних 3,45% от ВВП до 5%. Так Рига пытается понравиться новому президенту США Дональду Трампу, потребовавшему от членов НАТО резкого роста соответствующей статьи трат.

    Рассуждая о том, где взять деньги для увеличения военных расходов, Ринкевич сказал: «Нынешний год – год снижения расходов. Единственная область, где нельзя снижать – безопасность. Надо будет искать решения, снижать какие-то расходы». Понятно, что при таком подходе демографические показатели продолжат свое падение.

    Главное
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона
    Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья
    Эстония предложила отменить безвиз для граждан Грузии
    Против банды школьников в Краснодаре завели уголовное дело
    В России назначены сроки первых прививок от рака
    СК объявил в розыск Моргенштерна

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор

    «Через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство», – заявляет президент Латвии, описывая катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране. Почему граждане Латвии отказываются заводить детей и на что вместо поддержки рождаемости в первую очередь идут латвийские государственные расходы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............