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    1 июля 2024, 14:50 • В мире

    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»

    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»
    @ SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем?

    В Минобразования Латвии сообщили, что до начала следующего учебного года в стране планируется ликвидировать или реорганизовать (то есть объединить с другими) 54 школы и детсада. В частности, шесть учебных заведений будет ликвидировано в Краславском крае, в Риге – пять, по три – в Даугавпилсе, в Цесисском, Балвском и Кулдигском краях. Два заведения закроются в Салдусском и Айзкраукльском краях.

    Решения о реорганизации или закрытии образовательных учреждений принимают самоуправления, на территории которых они находятся. И принимают они их, исходя из численности детей, которые готовы посещать эти школы и садики. Сейчас региональные муниципалитеты приходят в полное запустение, несовершеннолетних там становится все меньше.

    Нынешняя волна закрытия учебных заведений в Латвии далеко не первая – по статистике после выхода из СССР республика потеряла более 400 школ. И эта «кривая смерти» продолжается и сейчас: статистики подсчитали, что на одну свадьбу там сейчас приходятся семь смертей. Число же усопших в два раза превышает количество новорожденных граждан Латвийской Республики.

    В общей сложности с 1990 года Латвия потеряла – только по официальным данным – 785 132 человека (30,43% населения). Местные города за эти годы лишились 533 118 жителей, причем львиная доля потерь приходится на самые крупные из них (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Валмиера, Резекне, Вентспилс, Екабпилс) – 479 639 человек.

    На 1 апреля 2024 года количество населения Латвии составляло 1 млн 863 тыс. человек. Депутат горсобрания Риги Инна Дьери (член оппозиционной партии «Русский союз Латвии») сообщает удручающие показатели: «Еще год назад граждан было на 22,5 тыс. больше, чем сейчас. Это примерное население города Валмиера, которое Латвия потеряла за год. Такие же показатели снижения населения демонстрируются уже несколько лет до 2022 года. Потом был некоторый прирост за счет беженцев с Украины, но сейчас опять спад.

    Даже беженцы не хотят оставаться в Латвии! Также уезжают многие латвийцы работоспособного возраста. Население стареет, ему будет все труднее платить пенсии…»

    Латвия входит в число стран Евросоюза с самыми высокими показателями внешних причин смертности – чаще всего в результате самоубийств. В 2022 году (данные за 2023-й пока отсутствуют) в этом государстве было зафиксировано 240 случаев суицида. В 51% случаев погибшие страдали от алкогольной зависимости.

    В отчете, подготовленном Госканцелярией, указывается, что в особой группе риска состоят мужчины: смертность от суицидов у них в 5,5 раза выше, чем среди женщин. Самоубийство является самой распространенной причиной смерти в возрастной группе 25-74 года и второй в возрастных группах 15-24 и 75+. Более 120 тыс. жителей Латвии страдают от депрессии, но лишь 10 тысяч регулярно обращаются за помощью к врачам. В стрессовых ситуациях люди часто ищут утешения в алкоголе, но алкоголь является сильным депрессантом, поэтому человек попадает в замкнутый круг.

    «Употребление алкоголя усиливает психоэмоциональные проблемы, а также способствует развитию психических расстройств и тем самым повышает риск самоубийства. Обследования латвийского населения показали, что злоупотребление алкоголем, курение, хронические физические заболевания, низкая самооценка и низкий доход являются серьезными факторами риска, способствующими развитию депрессии», – объясняет латвийский психиатр Елена Врублевская.

    По уровню потребления алкоголя Латвия (наряду с Литвой и Чехией) тоже вышла в лидеры ЕС – что свидетельствует о плачевном психологическом климате, сложившемся в республике.

    Негативный демографический баланс усугубляется массовой эмиграцией. «Главное, почему люди уезжают и о чем нам говорят в опросах – это то, что они хотят жить, а не выживать. Очень много людей, которые буквально считают деньги от одной зарплаты до следующей. Ты знаешь, что ты не можешь просто так зайти в магазин и купить всё, что тебе нужно», – объясняет демограф Инта Миериня. По ее словам, огромное количество латвийцев не уверено в завтрашнем дне, в стабильном заработке – и потому они делают выбор в пользу других стран.

    Уезжают, впрочем, не только по экономическим, но и по политическим причинам. Система апартеида была установлена в Латвии еще в начале 90-х, а сейчас она крайне усугубилась, не оставляя местным русским, если они хотят сохранить свои язык и культуру, никаких иных возможностей, кроме унылого прозябания. Поэтому они уезжают сами и увозят своих детей.

    Растущий недостаток населения закономерно ведет к затуханию экономической активности. Только за первые четыре месяца текущего года выпуск промышленной продукции в Латвии уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2,3%.

    Крупный по местным меркам предприниматель Лаймонис Радзиньш, владелец производителя чипсов Long Chips, рассказал, что намерен открыть новое предприятие в Кейптауне (ЮАР). Причина – нежелание правительства упрощать правила ввоза гастарбайтеров из-за границы и кредитная политика латвийских банков. Радзиньш жалуется, что государственное Агентство инвестиций и развития отказало его компании в дотациях, и поясняет: «Прекратить вести бизнес в Латвии – не самоцель, но его нужно развивать в странах, где есть реализация и подходящие условия. Здесь же больше сложностей, чем развития».

    Латвийский еженедельник Dienas Bizness опубликовал статью, из которой следует, что страна не сумела воспользоваться доставшейся от СССР промышленной базой и бездарно ее промотала. «В результате пущены на ветер возможности привлечь инвесторов именно к производству экспортно-способных продуктов и созданию услуг», – грустно отмечает еженедельник.

    Единственным надежным источником дохода для страны остаются фонды ЕС. Без них, к примеру, в 2023 году дефицит госбюджета составил бы 6,3% от ВВП – а так Евросоюз перечислил Латвии 1,134 млрд евро, и дефицит упал «всего» до 2,3% ВВП.

    Профессор рижского университета Страдиня Дайнис Зелменис указывает: «За последние тридцать лет Латвия промотала активы, измеряемые десятками миллиардов – с ними потеряны и рабочие места… Все время мы в Латвии стараемся что–то демонтировать, изгнать и ищем непрестанно всякие инструменты и возможности, дабы что-то уничтожить. В свою очередь, в фокусе внимания соседних государств совсем противоположное – как построить, как привлечь потенциальных инвесторов, как создать новые рабочие места».

    В правительстве Латвии, впрочем, от всех этих проблем отмахиваются. Там заявляют, что их основным приоритетом является «обеспечение внешней и внутренней безопасности» – то есть милитаризация страны.

    Поскольку же экономика стагнирует, выход власти видят в повышении налогов. «Нельзя исключить, что уже в следующем году "временно" может быть повышена ставка НДС – на один или два процента. Планируется повысить и налоги на природные ресурсы, акцизы… Уже ясно, что в 2026 году в связи с "разморозкой" кадастровой стоимости повысится размер налога на недвижимость», – предрекает латвийский журналист Абик Элкин.

    Конечно, рост налогов – дело малоприятное. Но еще больше латвийцев нервируют постоянные рассуждения властей о необходимости отражать грядущую «атаку России» и ведущиеся приготовления к этому. Так стоит ли удивляться тому, что латвийцы все меньше хотят жить на родине и рожать там детей?

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