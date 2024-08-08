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    8 августа 2024, 18:10 • В мире

    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной

    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной
    @ mil.in.ua

    Tекст: Никита Демьянов

    Безрадостными оказались итоги недавней волны призыва в Вооруженные силы Латвии – некоторые латвийские юноши просто на него не явились. Теперь руководство латвийской армии заявляет о необходимости обязательного призыва, в том числе и для женщин. Однако результат такой реформы, скорее всего, Латвию не обрадует.

    Согласно действующему закону, в Латвии призыв в армию осуществляется дважды в год – в январе и июле. В рамках июльского призыва 2024 года на службу должны были явиться 450 юношей – в это число входят как добровольцы, так и те, на кого указал жребий. В действительности явилось на пятнадцать человек меньше – у кого-то нашлась уважительная причина, а кто-то призыв просто проигнорировал.

    Эксперты опасаются, что с каждым следующим призывом недобор будет возрастать – учитывая плачевную ситуацию с демографией в стране. В Латвии свирепствует демографический кризис, приведший к острому дефициту кадров в медицине, образовательной отрасли и в органах охраны правопорядка. Армия здесь – отнюдь не исключение.

    Главком Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Леонид Калниньш не скрывает опасений по поводу возможности формировать армию, численность которой сейчас составляет 6,2 тыс. военнослужащих (плюс 8 тыс. членов территориального ополчения). Главнокомандующий говорит, что лучше всего, конечно, было бы заманивать добровольцев льготами. Скажем, тем, кто отслужил добровольно, обещают бюджетные места в вузах.

    В любом случае, по словам Калниньша, одними добровольцами уже не обойтись. Выходом мог бы стать обязательный призыв на военную службу представителей обоих полов. «Это было бы мотивирующим элементом для представителей мужского пола активно участвовать в службе, а не уезжать на время из страны и искать причины не служить», – говорит Калниньш.

    Он сослался на опыт некоторых подразделений «Земессардзе» (латвийское территориальное ополчение, комплектуемое на добровольной основе), где служат женщины. По словам Калниньша, дисциплина в таких подразделениях значительно выше. «Представим, что я, восемнадцатилетний гражданин, вижу, что девушки идут служить – а я буду избегать? Было бы очень хорошим сигналом, если бы такое решение (о призыве женщин – прим. ВЗГЛЯД) было принято», – подытожил командующий.

    Эту его идею всецело поддержал министр обороны Андрис Спрудс. Он напомнил, что со временем планируется повышать количество призывников. Так, в следующем году в латвийскую армию предполагается призвать 1000 молодых людей, в 2026 году – 2000, затем – 2800, а в 2028 году количество новобранцев должно достичь 4000 в год.

    Но без привлечения женщин добиться этой цели практически невозможно.

    Предложение о призыве женщин вызвало горячую дискуссию среди латвийских политиков. Некоторые его горячо одобрили. Так, депутат Атис Швинка (член партии «Прогрессивные») сообщил, что они с однопартийцами – всецело за. «Гендерное равенство означает равенство прав, возможностей и обязанностей. Мы не забыли об этом и готовы начать политическое движение по данному вопросу», – заявил Швинка.

    Представители других политических сил высказывались более осторожно. Сама идея, мол, хорошая, но не вызовет ли ее воплощение на практике усиление бегства латвийцев за границу?

    А о том, что все произойдет именно так, свидетельствуют отклики женщин страны. Особенно непримиримо настроены русскоязычные. «Мне уже как-то звонили – опрос проводили, спрашивали, готова ли я защищать страну, если на нас нападут.

    Я так и сказала, что как страна относится ко мне, так и я страну-мачеху защищать не буду», – пишет в соцсетях одна из женщин.

    В свою очередь известная в Латвии журналистка Евгения Шафранек отмечает в своем Telegram-канале: «Почему-то оказалось, что добровольцев на армейскую службу не очень-то и много, не спешат как-то патриоты помахать пушками в окопах. Полагаю, мальчиков не хотят отпускать мамочки: служить – дело нехитрое, а вот стать военнообязанным, да при малейшем тревожном сигнале оказаться в первом эшелоне защитников родины – совсем другая песня».

    У латвийской молодежи достаточно причин уклоняться от армии: местные эксперты постоянно рассказывают о перспективах возможной войны с Россией, а на восточной границе строят полосу укреплений. Не далее как в июле старший эксперт Управления мобилизации и рекрутирования НВС Эрикс Мартиновс призвал жителей страны готовиться к «часу X» и записываться на курсы военной подготовки.

    Подобные призывы вселяют в латвийцев чувство тревоги. Люди рассуждают так: если уж даже от мирных граждан требуют овладеть навыками военной подготовки – значит, власти что-то знают. Не на пустом же месте госчиновники занимаются милитаризацией государства? Выходит, у призванных в армию есть серьезный шанс оказаться в гуще боевых действий.

    Причины грядущей войны люди видят по-разному. Большинство этнических латышей опасаются «нападения России». Латвийские русские ожидают провокаций НАТО на границе с Россией. В любом случае и тех и других объединяет нежелание оказаться в центре боевых действий.

    Стоит добавить, что предложение Калниньша появилось не на пустом месте. Идею о женском призыве вбрасывали и раньше. Так, в марте этого года был проведен опрос на данную тему – и итоги его оказались неутешительными. Из 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет 73% на вопрос о необходимости введения женского призыва с разной степенью уверенности ответили отрицательно.

    Однако негативное отношение общественности еще ничего не значит. Латвийцы приучены к тому, что даже непопулярное решение власти страны так или иначе проталкивают. Просто сначала людям дают свыкнуться с мыслями о неизбежном – для этого тему сначала вбрасывают в общественное пространство, мусолят некоторое время, а потом принимают на уровне закона. Так наверняка будет и с женским призывом.

    Рига, судя по всему, хочет строить некое подобие Израиля. Который, как известно, является государством – военным лагерем, где каждый гражданин должен научиться владеть оружием.

    Вот только степень мотивированности латвийцев и израильтян несоизмерима – ведь Латвию в огромном количестве покидают, меняя ее на другие государства, отнюдь не только ее русские жители, но и этнические латыши.

    Нет сомнений: после того, как женщин начнут насильно призывать в армию, эмиграция из Латвии усилится. При этом рождаемость в Латвии продолжает падать. В январе – апреле 2024-го в стране был установлен новый антирекорд рождаемости. Собственно, эти антирекорды стабильно обновляются, начиная с 2020-го: в каждый последующий год число новорожденных оказывалось самым маленьким за всю историю национальной статистики, которая ведется с 1920 года. Но будет еще хуже – в том числе благодаря таким идеям, как обязательный призыв женщин в армию.

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