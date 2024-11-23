  • Новость часаСилы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демография – не про деньги

    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    23 ноября 2024, 12:15 Мнение

    Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв

    литературный критик, публицист, Архангельск

    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

    В современной России существует четкое понимание демографической проблемы, как длящейся национальной катастрофы. Ранее президент Путин уже отмечал, что демографическая яма 1990-х соотносима с потерями нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Только те потери в самые короткие сроки были восстановлены. Современная же Россия застыла с пониманием глубины проблемы, но еще плохо представляет пути выхода из нее.

    Можно, конечно, отмахнуться и сказать, что так во всем развитом мире, а низкая рождаемость как раз и есть свидетельство нашей принадлежности к этому миру. Но такая успокоительная демагогия ничего не дает, а лишь затемняет процесс поиска путей.

    Тот самый «цивилизованный» мир не соприкоснулся с глобальной геополитической катастрофой, их народы не становились разделенными, а то и брошенными. Там не переживали период распада с затяжной последующей смуты, сопровождающейся шоковыми либеральными экспериментами с лозунгами «зачем плодить нищету?» и с обещаниями прекрасной жизни, когда уйдет последний «совок». Там не происходила тотальная идеологическая работа по отчуждению от своей культуры и истории. Там не утверждалось, что во всем виноват народ, а все беды коренятся в нем, в его якобы извечном рабском духе и лености.

    Именно такая железобетонная плита, на которой шел бесконечный пир смердяковщины, придавила нацию, лишив ее витальных сил, смешав черное с белым, добро со злом.

    А теперь давайте сравним эту ситуацию с демографическим феноменом, произошедшим после Великой войны. Там было поколение победителей с четким пониманием, что все по плечу, все возможно и достижимо: вот восстановление страны ускоренными темпами, а за ним освоение ее огромных территорий, становящихся пространством жизни, вот атомная бомба и мирный атом, вот космос впереди планеты всей. С другой стороны, катастрофа, связанная с советским разломом, с подспудным пониманием совершенной трагической ошибки, состояние растерянности и блуждания, внушенные и помноженные комплексы неполноценности. Нечто схожее с отечественным унынием после Смуты в 17 веке, сопряженным с апокалиптическими ожиданиями и расколом.

    Демография не про деньги, не про благосостояние, не про комфорт и качество жизни. Все это прикладывается после. Эта проблема в головах, и чтобы всерьез ее разрешать, следует что-то с этим делать.

    Другое уже совершенно очевидное препятствие на пути решения тянущейся демографической катастрофичности – идеология монетаризма, прагматики, когда деньги поставлены впереди человека и отечественной географии. Для российской масштабности – это, мягко говоря, крайне деструктивная концепция и ценностной ориентир.

    Культ прагматики обратился в пресловутую оптимизацию во всех сферах. Когда восприятие территорий происходило через призму их выгодности, и параллельно разрасталась пустыня невыгодной, бесперспективной России. Ощущение это осколками разбитого троллями зеркала проникало и в сердца людей, делало их хладными.

    Надо сказать, что для отечественной цивилизации родная география является одной из высших аксиологических категорий. Здесь слишком много зависит от восприятия пространств, от того, с каким ощущением человек проходит по необъятной Родине своей. Отсюда традиционное чувство сопричастности, родства, неразрывной связи, когда человек прошит не только рифмами истории, но и образами родной географии. Все это является фундаментом для дома, для семьи, для рода.

    Но мы же помним, какой образ географии транслировался все постсоветские годы. Эти бедные селения… Только их никто не жалел, превалировало восприятие территории, как проклятия, которое возможно преодолеть только бегством. К огням большого города, который находится на Западе, но на крайний случай сойдут и наши крупные мегаполисы, где можно окунуться в «настоящую» жизнь.

    Так гагаринский призыв на освоение новых пространств, необъятности, на преодоление невозможного сменился бегством в никуда, с территорий, которые остаются заброшенными. Таким образом свертываем свое же жизненное пространство, запечатывая его в кубышки мегаполисов.

    Оптимизация, оставлявшая посла себя клейма – следы невыгодности и бесперспективности, привела к принятию стратегии агломераций. С точки зрения управленцев и свирепствующей прагматики все логично: создаются крупные агломерации, где можно создать более-менее комфортные условия проживания за счет устранения логистических, территориальных проблем. Агломерации оборачиваются пылесосами для территорий, становящимися зонами отчуждения, где человек обречен на изгнание и дожитие. И на самом деле: зачем создавать в малом населенном пункте нормальную медицину, озадачиваться образованием, заниматься благоустройством, думать о дорогах и досуге, когда все это можно сконцентрировать в крупном городе? Тогда и проблема в виде малого селения с большими и не понятными затратами на него сама собой отпадет?..

    Все логично, если мы ставим финансы впереди человека, который понимая это, сам становится всецело ориентированным на эти самые финансы и прагматику. Если человек повсеместно видит логику оптимизации, то как его убедить в том, что он сам должен совершать абсолютно не вписываемые в эту логику поступки и рожать детей, подвергая существенному риску свое благосостояние и комфорт?

    В логике агломераций все стройно, если мы через финансы оцениваем отечественную географию с созданием устойчивой картинки территорий отчуждения – невыгодных, среди которых тускло светят огоньки вахтовых поселков и ярче мегаполисов. Но еще раз: география – субстанциональная категория отечественного мироощущения и самовосприятия человека. Утрата территории воспринимается колоссальной исторической травмой. Клеймо заброшенности, невыгодности, нецелесообразности территории создает отчуждение, человек перестает переживать с ней свою сопричастность, укорененность. Перестает воспринимать ее в качестве своего дома.

    Все это вовсе не умозрительные категории. Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Помимо этого, необходимо еще и внешнее попечение. Человеку важно ощущать, что, находясь даже в самом дальнем стойбище, он не будет заброшен и не воспринимается в качестве обузы, но, наоборот, является маяком, стражем пространств, залогом их наполненности и жизни. Что центр мира – там, где он живет, где его дом, где растут его дети. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    Что-то подсказывает, что это те самые базисные формулы, решив которые мы начнем выбираться из проклятия демографической ямы. Вопрос тут не в деньгах. Они необходимы, чтобы создать человеку и его семье максимально комфортные условия жизни в любой точке необъятной и прекрасной Родины, относительно которой он – хозяин, но никак не обуза, на которую смотрят лишь через оптику финансового измерения.

    Государственная политика нацелена на укрепление института семьи, многодетность, но это невозможно без укрепления основы – настоящей России, ее сердца, а это люди на местах, не только в больших, но и в малых городах и селах, как раз и представляющие собой большую страну. Те, кто исторически вынес ее на своих плечах. На них она держится, а не на урбанизме и ржавчине гиперпрагматики. Этим людям нужна вера в них, а она не про деньги.

    Другие материалы автора

    Главное
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов
    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Своим взглядом на украинский кризис и разногласия России с НАТО Меркель делится в мемуарах «Свобода». По мнению экспертов, всю правду Меркель в книге не расскажет, но главное ее высказывание касается российского «Северного потока». Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............