Путин рассказал о демографической яме

В 1990-е годы Россия столкнулась с «тяжелейшим кризисом», который привел к демографическому провалу, сопоставимому с тем, что произошел в военные годы, заявил президент России Владимир Путин.

«Родилось еще меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами. И сейчас именно это, крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е, входит в трудоспособный возраст», – сказал Путин в телеобращении к гражданам.

Это, по словам Путина, увеличивает нагрузку на пенсионную систему, построенную на солидарном принципе: пенсионные взносы работающих людей идут на выплаты нынешним пенсионерам.

«Вывод понятен, сокращается трудоспособное население – автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», – отметил президент.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.