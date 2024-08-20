Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила создать финансово более выгодные условия для семей, чем для одиноких людей.

«Семейному человеку по жизни все более выгодно, чем несемейному. Начиная с того, что если молодой парень сегодня пойдет брать ипотеку, решит, что хочет сначала пожить для себя, то получит ипотеку под 20%. Если тот же самый парень сделает предложение девушке, в которую влюблен, у них родятся дети, ипотека будет 6% и т. д. И так пошагово надо помогать, чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что «мне невыгодно жить одному», – сказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Предложение вызвало острую критику – начиная от обиды на притеснение одиноких и кончая тем, что это будет поощрять браки по расчету.

Сама эта критика, увы, указывает на то, что мы пока не осознаем масштабов и остроты проблемы.

Потому что вопрос о семье и чадородии – это вопрос не просто национальной безопасности, но национального выживания.

Те механизмы воспроизводства, которые веками воспринимались как сами собой разумеющиеся, больше не работают. Раньше люди вступали в брак, рождали и воспитывали детей, потому что этого требовала и биология, которая властно влекла людей к продолжению рода, и культура, которая высоко ценила брак и верность, и экономика – чем больше в хозяйстве рабочих рук, тем лучше.

В наши дни биологию стало легко обмануть, а культура стала совершенно спокойно относиться к формам сожительства, которые не предполагают ни брачных обязательств, ни детей.

Многие празднуют такое положение дел как освобождение от уз и природы, и традиции – когда люди вольны наслаждаться радостями жизни, не неся ее трудностей.

Молодой человек может тратить все, что он зарабатывает, на себя – на путешествия, на гаджеты, на что-то, что более интересно ему, а не на содержание жены и детей. Женщина может заняться тем же самым – не имея трудностей, опасностей, забот и хлопот, связанных с детьми.

Разве плохо?

Беда в том, что природа не прощает попыток ее обойти. Плохие решения, принимаемые на частном уровне, оборачиваются бедой для всего общества.

Население неизбежно стареет, соотношение пенсионеров (и вообще получателей социальной помощи) и тех, кто работает и платит налоги, становится все более неблагоприятным. Принятое несколько лет назад решение повысить пенсионный возраст было неизбежным. Как неизбежным становится все более массовый импорт рабочей силы.

Люди, прибывающие из других стран, чтобы заполнить дыры в экономике, принадлежат к культурам, где все еще ценят семью и чадородие – а значит, они неизбежно вытесняют местных жителей.

Недавние массовые безобразия в Британии вызваны тем, что коренные жители острова понимают, что страна уходит у них из-под ног, и, как заметил британский политик Найджел Фарадж, «центральные районы многих наших городов и поселков перестали быть даже отдаленно английскими».

Причем беда в том, что это не какой-то зловещий заговор по уничтожению Европы – против предполагаемых заговорщиков можно было бы восстать. Это естественный, и, если его предоставить самому себе, неизбежный процесс.

Мы в России находимся на несколько более ранней стадии того же процесса – но определенно движемся в том же направлении.

Поэтому будет ли коренное население России вступать в брак, рождать и воспитывать детей – это вопрос того, есть ли у нас, как у страны и культуры, будущее.

Или мы просто оставим наши земли другим народам.

Конечно, человек имеет право сам распоряжаться своей жизнью. Хочет он (или она) оставаться в одиночестве или довольствоваться отношениями, которые не предполагают ни верности, ни детей, – имеет полное право. Принуждать тут нельзя и невозможно.

Но люди, которые вступят в брак и родят детей – «за себя и за того парня», должны рассматриваться как несущие исключительно важное общественное служение в интересах страны и государства.

Они должны обладать гарантированными преимуществами – в том числе финансовыми.

Рынок, который психологически ориентирует людей на максимально возможный уровень потребления, поощряет одиночество – зачем тратить на семью то, что можно потратить на себя? Семьи с детьми – тем более многодетные семьи – живут беднее одиночек.

И очень серьезные льготы семьям должны (хотя бы частично) смягчить этот перекос.

Вступать в брак и воспитывать детей должно быть если не выгодно (такое огромное вложение труда, как родительство, вряд ли чем-то можно окупить), то хотя бы не так материально тяжело.

Возражения против этого часто носят эмоциональный характер – часть людей, небольшую, но активную, раздражает сама идея поддержки семей.

Но есть и несколько постоянно повторяемых тезисов.

«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

И они же будут определять, на каком языке будут говорить на наших улицах, каким обычаям следовать и какую культуру преподавать в школах.

«Это будет несправедливой дискриминацией одиночек, ведь не все даже могут создать семью». Но это не вопрос наказания за бездетность – это вопрос награды за чадородие. Если я не хочу браться за какой-то тяжелый, но общественно необходимый труд, я не получу награды за него. Более того, я не получу такой награды и в случае, если я просто не могу за него взяться.

Пилоты гражданской авиации, насколько мне известно, зарабатывают очень неплохо – а я не стал пилотом, во-первых, потому что не хотел, во-вторых, потому что из-за плохого зрения и не смог бы.

Является ли высокая зарплата и льготы пилотам несправедливостью по отношению ко мне? Едва ли. Тем более льготы семейным людям и родителям не являются дискриминацией кого бы то ни было.

«Брак должен заключаться по любви, а не в поисках льгот». Это верно – необходимый и полезный для общества труд должен совершаться по любви к ближним и к своему делу. Пожарные должны тушить пожары из чувства долга, медики лечить больных из любви к страждущим, учителя учить школьников из глубокого сознания своей ответственности за грядущие поколения.

Но всем этим прекрасным чувствам, очевидно, ничуть не помешает и материальная поддержка со стороны государства. Семье и родительству – тоже.

Мы должны преодолеть отношение к семье и детям как к чему-то, что является исключительной заботой самой семьи. Родители исполняют важнейшее общественное служение – и они заслуживают поддержки.