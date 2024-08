В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

Так, господа пропагандисты, приготовились обхаять праздник спорта? Расходимся. Там не о чем говорить.

Вы не подумайте дурного, я на самом деле полез смотреть свежий концерт Мэрилина Мэнсона в «Мэдисоне», а наткнулся на это – «Закрытие Олимпийских игр – 2024».

Не знаю, насколько были заполнены трибуны, но вдруг вижу – бааа! – начались вспышки под полупрозрачным занавесом. Так это же чисто Мэрилин Мэнсон, концертное турне 1998 года – 25 лет назад. И сверху опускается на лонже человек в костюме Мэнсона, только в золотом и в маске. Но только если у рокера это занимало минуты три, то стадионное действие вдруг затягивается на 15 минут, еще 15 минут по стадиону ползают люди-черви с закрытыми лицами.

Фиксация на обезличивании, на масках, на дегуманизации – довольно странная, но есть еще одна деталь: эти перебежки людей в масках больше похожи на захват «Батаклана» и расстрел редакции «Шарли» – мы живем в определенной обстановке и реагируем именно так – как на угрозу. И вот эти люди-черви еще минут 20 собирают кольца (олимпийские). Я бы на месте зрителей уже ушел курить, потому что это невероятно затянуто и невероятно скучно. И когда они наконец собрали эти кольца, в небо потащили дымящийся рояль, под которым болтался пианист Ален Роше, тоже дымящийся.

На месте трактователей я бы, конечно, сказал, что мы только что видели, как с неба упал Моргенштерн, он же Утренняя Звезда, он же Люцифер, а из ада поднялся дымящийся рояль с демоном помельче. Но тут вышел тенор Бернхайм и запел в новой аранжировке «Гимн Аполлону», написанный для первых Олимпийских игр в 1893 году Габриэлем Форе. И тогда стало понятно, что этот золотой сатана в костюме Мэрилина Мэнсона вовсе не сатана, а Аполлон.

Вот черт! Для нас-то Аполлон – это не ужас в маске серийного убийцы из криминальных повестей про Париж XIX века. Для нас это голый красивый мужик с кубиками на животе – всё, как любил скульптор Джованни Монторсоли и до сих пор любит Эммануэль Макрон.

Но беда в том, что тайминг – как во сне, и поэтому даже горящий рояль не может оживить картинку.

Тут мы видим, что на стадионе, оказывается, сцена-то в форме логотипа парижских Игр. Выглядит логотип так, как будто гастарбайтеры только залили фундамент для каких-то складов, а тут пришли менты и всех выслали из страны.

И вот на этих развалинах дикой формы «церемония закрытия». С точки зрения любителя музыки – тупо провинциальный концерт в европейской глубинке. И вот все сидят и слушают этот дешевый концерт, потому что такие группы, как Phoenix или Air – это как бы уже отработанный материал, тем более еще был DJ Кавинский с бельгийской певицей, белой красавицей, полной противоположностью голубому жирному мужику на церемонии открытия. Лесбиянка, наверное.

После краткого концерта на сцену сельского дома культуры выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона с трибуны. И группа натовцев в форме родов войск начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – и какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

И только когда за флагом пришли две американские негритянки – мэр Лос-Анджелеса и вторая, в разных валенках, закрытие изменило темп – видимо, провинцию отодвинули от режиссуры американцы. Они спустили на веревке Тома Круза с опухшим лицом, который побежал сайентологически целоваться с американской командой и забирать флаг новых ОИ в Лос-Анджелесе. И на мотоцикле его увез при помощи военно-транспортной авиации США – и уже через три минуты флаг оказался в Лос-Анджелесе. Все эти консервы с фальшивым флагом Олимпиады нам показывали вплоть до халтурного концерта на Венис-Бич, рассаднике драг-аддиктов и педерастов-качков, где RHCP с безголосой Билли Айлиш колбасились перед крохотной толпой (вдалеке мелькнула другая толпа, которую не пустили).

На стадионе опять натовцы подняли флаг США, и все заплакали от восторга. Певица H.E.R. затянула про «землю смелых». Французская певица Изо исполнила My Way c пророческими словами: «А теперь конец близок». Сильно не хватало Мишки в небе. Но можно было занять у Pink Floyd надувную свинью.

Честно, лучше бы я все-таки посмотрел новый концерт Мэнсона.