На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Женщина и подросток погибли из-за задымления в лифте в Дербенте
Женщина и подросток погибли из-за задымления в лифте в многоэтажке в Дербенте
В дагестанском городе Дербенте женщина с дочерью погибли из-за задымления в лифте, они были эвакуированы с отравлением продуктами горения, сообщили в МЧС России.
Пожарные приехали по вызову на улицу Тагиева в Дербенте, жильцы сообщили о задымлении в подъезде. Выяснилось, что произошло замыкание в электрощитовой, задымился подъезд и лифт, где находились в момент происшествия женщина и ее дочь-подросток, следует из сообщения в Telegram-канале МЧС.
Пожарные эвакуировали обеих из лифта с отравлением продуктами горения, позже пострадавшие скончались в больнице. Кроме того, сообщается, что в больницу был доставлен еще один пострадавший ребенок при задымлении в доме, он находится в стабильном состоянии в детском отделении.
Всего из дома было эвакуировано 70 человек, из них 15 детей. будут размещены в пункте временного содержания. По факту случившегося организована прокурорская проверка, также на месте происшествия работают следователи.