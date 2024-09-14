Женщина и подросток погибли из-за задымления в лифте в Дербенте

Женщина и подросток погибли из-за задымления в лифте в многоэтажке в Дербенте

Tекст: Вера Басилая

Пожарные приехали по вызову на улицу Тагиева в Дербенте, жильцы сообщили о задымлении в подъезде. Выяснилось, что произошло замыкание в электрощитовой, задымился подъезд и лифт, где находились в момент происшествия женщина и ее дочь-подросток, следует из сообщения в Telegram-канале МЧС.

Пожарные эвакуировали обеих из лифта с отравлением продуктами горения, позже пострадавшие скончались в больнице. Кроме того, сообщается, что в больницу был доставлен еще один пострадавший ребенок при задымлении в доме, он находится в стабильном состоянии в детском отделении.

Всего из дома было эвакуировано 70 человек, из них 15 детей. будут размещены в пункте временного содержания. По факту случившегося организована прокурорская проверка, также на месте происшествия работают следователи.