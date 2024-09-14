На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Массовое отравление произошло в столовой социального центра в Москве
ГСУ СК: В Москве в столовой социального центра отравились около 20 человек
После отравления 20 человек в столовой социального центра в Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в ГСУ СК по Москве.
В ведомстве сообщили, что после обеда в столовой одного из социальных центров Москвы с признаками пищевого отравления были госпитализированы порядка 20 человек, передает РИА «Новости».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в городе Баксан в Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции, в больницы с признаками заболевания обратились более 200 человек.