Массовое отравление произошло в столовой социального центра в Москве

ГСУ СК: В Москве в столовой социального центра отравились около 20 человек

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве сообщили, что после обеда в столовой одного из социальных центров Москвы с признаками пищевого отравления были госпитализированы порядка 20 человек, передает РИА «Новости».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Баксан в Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции, в больницы с признаками заболевания обратились более 200 человек.