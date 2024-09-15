Посол Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

Посол России Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

Tекст: Вера Басилая

Дипломат обратил внимание на публикацию издания Infobae от 13 сентября, где приводились обвинения Госдепа в отношении RT и России в целом, о якобы намерениях Москвы «дестабилизировать» правительство аргентинского президента Хавьера Милея. По словам посла России, позиция Госдепа не подкреплена доказательствами, поскольку их просто не существует, передает ТАСС.

Посол подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела других государств, и заявил, что заявил, что почти 140-летние дипотношения Москвы и Буэнос-Айреса не подвержены политической конъюнктуре.

«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», – заявил Феоктистов.

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции.

госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что якобы российская медиагруппа RT участвовала в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием» в других государствах.