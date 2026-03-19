  В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    36 комментариев
    19 марта 2026, 05:40 • Новости дня

    Суд признал «Читай-город» в Махачкале виновным в продаже книг с пропагандой ЛГБТ

    Tекст: Антон Антонов

    Суд оштрафовал магазин «Читай-город» в Махачкале на 800 тыс. рублей за продажу изданий с признаками пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), сообщается в постановлении суда.

    ООО «Новый книжный магазин М», владеющее магазином «Читай-город» в торговом центре «Этажи» в Махачкале, было признано виновным в административном правонарушении за распространение литературы с признаками пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), передает РИА «Новости».

    Основанием стало приобретение покупательницей романов «Медвежий угол» и «Мы против вас» Фредрика Бакмана, а также «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, которые она затем передала сотрудникам ЦПЭ МВД по Дагестану. Участковый отдела полиции по Ленинскому району составил на ООО протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП.

    В постановлении суда говорится, что действия магазина выразились в распространении информации, направленной на формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

    Суду были предоставлены заключения экспертов Забайкальского государственного университета, в том числе доктора философских наук Артема Жукова. Жуков заявил, что издания «представляют собой произведения, которые бросают вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе, нацелены на разрушение традиционных половых ролей, традиционных семейных ценностей, дискредитацию патриархальной семейной традиции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Йошкар-Олинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде нетрадиционных отношений в отношении владельца сети «Читай-город». Юридические лица, связанные с «Читай-городом», уже подвергались аналогичным протоколам.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    Комментарии (6)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Tекст: Вера Басилая

    Новейший японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2, отличающийся специфическим внешним видом из-за огромного носового обтекателя, совершил свой первый полет, сообщает TWZ.

    Американское издание TWZ назвало новую машину, разработанную компанией Kawasaki, «радикальным исключением» в мире однообразных военных дизайнов.

    Самолет, созданный на базе транспортника C-2, предназначен для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО. Разработка ведется с 2021 года, а первый полет состоялся на авиабазе в префектуре Гифу.

    Представитель японского агентства по закупкам ранее пояснил выбор платформы для новой системы. «Транспортный самолет C-2 был выбран в качестве базовой платформы с учетом таких факторов, как его летные характеристики, максимальная полезная нагрузка и стоимость», – отметил чиновник.

    Новая машина обладает значительно большей грузоподъемностью по сравнению с предшественником. Транспортник способен нести полезную нагрузку почти 36 тонн при максимальной взлетной массе около 141 тонны. Визуально EC-2 выделяется огромным выпуклым носом и обтекателями на фюзеляже, где скрыто оборудование для радиоэлектронной борьбы.

    Япония планирует закупить четыре таких самолета для замены единственного устаревшего EC-1. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год включено около 260 млн долларов на развитие проекта, что является частью масштабной программы модернизации разведки стоимостью 3,2 млрд долларов.

    Ранее портал The War Zone сообщил о технических проблемах с оборудованием на самолетах радиоэлектронной борьбы США.

    Комментарии (10)
    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (20)
    18 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    NYT: Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    Поставки сжиженного природного газа в Азию сократились из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times.

    Основной причиной стала блокировка Ормузского пролива и остановка производства в Катаре, что убрало с рынка около одной пятой мирового объема СПГ. Это поставило под угрозу энергетические системы ряда стран региона, включая Японию, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Пакистан и Бангладеш, где газ обеспечивает треть и более производства электроэнергии.

    В условиях дефицита и роста цен на газ, азиатские компании начали скупать оставшиеся объемы СПГ на спотовом рынке по рекордным ценам. При этом часть государств вынуждена вводить меры по экономии энергии и использовать государственные фонды для сдерживания цен. В результате многие страны усилили использование угольных электростанций, а правительства, как в Таиланде, отложили вывод устаревших угольных блоков и активировали фонд субсидирования энергетики.

    Япония продолжает играть роль крупного посредника, реэкспортируя СПГ в другие страны Юго-Восточной Азии. Аналитики отмечают, что кризис поставок подрывает доверие к СПГ как надежному топливу. «Азия ведет ценовую борьбу, и все, кто может перейти с газа на уголь, уже сделали это», – заявил управляющий директор Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

    Проблемы затронули и наиболее развитые экономики региона. В Тайване отмечают готовность увеличить закупки американского СПГ и возобновить работу угольной электростанции, если перебои сохранятся. Южная Корея также нарастит производство электроэнергии на угле и атоме. В Пакистане после энергетического кризиса 2022 года стремительно выросла доля солнечной энергетики.

    По мнению экспертов, страны региона временно вернутся к углю, но в перспективе возможны дебаты о более широком переходе на возобновляемые источники энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев также поинтересовался у лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца об источниках энергоресурсов для Германии. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.

    Комментарии (6)
    18 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион с применением беспилотников, сообщила иранская армия.

    Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».

    «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.

    Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.

    Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.

    Комментарии (8)
    18 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание на борту флагманского корабля и задержки ремонта вынудили американское командование экстренно пересмотреть сроки эксплуатации всего авианосного флота, сообщает TWZ.

    Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

    Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.

    На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.

    Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.

    Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.

    В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.

    Комментарии (5)
    18 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский археолог Александр Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

    Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

    Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.

    Комментарии (18)
    18 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» принявших решение в Польше об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Примаков в своем Telegram-канале резко отреагировал на решение суда в Польше об экстрадиции Бутягина на Украину. Он написал: «Вот твари же. Просто твари», подчеркнув, что ученого, не политика и не военного, намерены передать на Украину, где ему грозят «мучения и смерть». Примаков выразил сомнение, что на Украине возможен иной исход.

    В своем заявлении Примаков отметил, что сейчас диппредставительствам, компаниям и частным лицам из Польши в России должно быть «максимально плохо», вплоть до «невозможности» нормальной работы. Он подчеркнул, что подобные меры могут расцениваться как «захват заложников», но, по его мнению, выбора инструментов воздействия на польские власти остается мало.

    Глава Россотрудничества также добавил, что решение польских властей разрушает миф о существовании «правоконсервативного интернационала» и солидарности на основе традиционных ценностей, приводя в пример ситуацию с Польшей.

    Ранее Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину. Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, перед началом заседания заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    Комментарии (32)
    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (14)
    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    Комментарии (17)
    18 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии выборов в Венгрии растут опасения, что проигравшая сторона может оспорить результаты, что приведет к политическому кризису и затяжной борьбе за власть, пишет Politico.

    Венгрию может ждать политическая нестабильность после парламентских выборов, передает Politico.

    В Будапеште опасаются, что как партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, так и оппозиционная партия «Тиса» Питера Магяра могут не признать исход голосования и попытаться оспорить результаты.

    Бывший депутат от ФИДЕС Жужанна Селеньи заявила: «Если оппозиция выиграет простым большинством, у Орбана будет много инструментов, чтобы практически сделать невозможным формирование нового правительства или даже созыв парламента. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение».

    Сторонники Орбана настаивают, что премьер-министр, проиграв выборы в 2002 году, уже демонстрировал готовность признать их исход, а в случае опасности непризнания результатов речь скорее идет о партии «Тиса». Министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул: «Они формируют нарратив, что в случае проигрыша выборы нелегитимны».

    Различные социологические опросы показывают противоположные результаты: независимые и близкие к «Тисе» службы фиксируют преимущество оппозиции на 8–10%, тогда как аффилированные с ФИДЕС институты дают лидирование действующей власти. Оба лагеря обвиняют друг друга в манипуляциях данными и предвзятости.

    Политолог Габор Тока считает, что в случае неблагоприятного для Орбана исхода он может оспорить результаты на уровне округов и даже инициировать уличные протесты, чтобы подорвать легитимность новой власти. Селеньи уверена, что Орбан способен повторить тактику парламентских и уличных блокировок, как это было после поражения в 2006 году: «Без двух третей в парламенте «Тиса» не сможет провести значимые реформы».

    Тем не менее часть экспертов сомневается, что Орбан пойдет на прямое отрицание результатов, чтобы не лишиться шансов на политическое возвращение в будущем. Сам Орбан ранее подчеркивал свой опыт работы в оппозиции, отмечая, что ФИДЕС всегда признавал исход выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан к единству на фоне угроз со стороны Владимира Зеленского. Венгерские спецслужбы раскрыли схемы финансирования оппозиции с Украины. Власти Киева пообещали восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток после победы Орбана на выборах.

    Комментарии (5)
    18 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу защиту Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины Вашингтоном, пишет Politico.

    Финский лидер счел перспективной идею заключения соглашения с Дональдом Трампом, пишет Politico. По его словам, Европа могла бы взять на себя обеспечение безопасности нефтяных маршрутов, блокируемых Тегераном.

    Взамен американский президент должен предоставить Киеву всю необходимую помощь для заключения мирного договора с Москвой. Стубб отметил, что это предложение заслуживает дальнейшего обсуждения с его командой.

    «Я думаю, это действительно хорошая идея», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможности такого бартера. Он добавил, что намерен детально рассмотреть варианты реализации этой инициативы.

    Европейские чиновники опасаются, что затяжной конфликт с Ираном ограничит поддержку Украины и приведет к росту цен на нефть. Это, по их мнению, сыграет на руку российскому бюджету.

    Ранее Стубб заявил о необходимости усилить безопасность арктических регионов.


    Комментарии (10)
    18 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Матвиенко призвала к «показательной порке» за срыв проекта Минприроды в Кинешме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила возмущение по поводу ситуации со строительством водоочистной станции в Кинешме и потребовала «показательной порки».

    Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес Министерства природных ресурсов из-за ситуации с водоочистной станцией в городе Кинешме, сообщает «Коммерсант».

    Объект так и не был введен в эксплуатацию, поскольку к нему не подвели канализационный коллектор из соседнего города Наволоки, а необходимые работы по модернизации системы водозабора также не были завершены.

    Глава Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что новые очистные стоят без дела, так как не подключены к системе водоотведения. «В результате стоят новые очистные сооружения, но система водоотведения Кинешмы не создана и труба Наволоки – Кинешма не доведена до них. Честно, смех и грех», – заявил Ковальчук.

    Матвиенко поинтересовалась, была ли установлена ответственность за сложившуюся ситуацию. Ковальчук пояснил, что за реализацию проекта отвечало Минприроды.

    Спикер Совфеда призвала тщательно разобраться в ситуации, найти виновных и провести «показательную порку», чтобы остальные чиновники сделали выводы и не повторяли подобных ошибок.

    «Кричащий пример. Для чего мы выделяем ден

    ьги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют?» – сказала она.

    Спикер Совета Федерации подчеркнула важность водоочистных сооружений для региона, экологии и обеспечения жителей чистой водой. Ковальчук добавил, что финансирование на завершение строительства будет найдено либо в рамках существующей госпрограммы, либо нового нацпроекта «Экологическое благополучие», однако государство по-прежнему вынуждено тратить средства на содержание неработающего объекта.

    Напомним, еще в 2024 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить загрязнение водных объектов.

    Также Путин поставил задачу вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

    Комментарии (6)
    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    Комментарии (4)
    Главное
    Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис
    Разведка США признала преимущество России на Украине
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации