Кремль заявил о ситуативном совпадении интересов Москвы и Вашингтона по нефти
Песков заявил о риске нарастания кризиса на энергетическом рынке
Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ситуация на мировых энергетических рынках может привести к нарастанию кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона считает, что нынешние условия чреваты дальнейшим обострением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе. Песков подчеркнул, что определенные действия способны содействовать стабилизации рынка, однако риски сохраняются.
Песков также отметил ситуативный характер совпадения интересов России и Соединенных Штатов по вопросам стабилизации энергетических рынков.
«Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», – заявил Песков.
Песков ответил, что пока США не намерены полностью отменять ограничения, и интересы двух стран совпадают лишь в текущий момент.
Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.
Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.
Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.