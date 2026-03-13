  • Новость часаВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 13:09 • Новости дня

    Кремль заявил о ситуативном совпадении интересов Москвы и Вашингтона по нефти

    Песков заявил о риске нарастания кризиса на энергетическом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ситуация на мировых энергетических рынках может привести к нарастанию кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона считает, что нынешние условия чреваты дальнейшим обострением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе. Песков подчеркнул, что определенные действия способны содействовать стабилизации рынка, однако риски сохраняются.

    Песков также отметил ситуативный характер совпадения интересов России и Соединенных Штатов по вопросам стабилизации энергетических рынков.

    «Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», – заявил Песков.

    Песков ответил, что пока США не намерены полностью отменять ограничения, и интересы двух стран совпадают лишь в текущий момент.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.

    Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

    Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.

    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    США отказались отменять санкции против российской нефти

    США отказались снимать санкции с российской нефти
    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

    США объявили о намерении полностью прекратить импорт урана из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    @ Department of Tourism, the Philippines/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Чехия исключила покупку энергоресурсов у России

    Петр Павел объявил об окончательном отказе от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


    12 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В НАТО признали высокие темпы выпуска ракет и дронов в России

    Генерал НАТО Гринкевич отметил способность России быстро выпускать ракеты и БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    Оборонно-промышленный комплекс России продемонстрировал способность поддерживать высокий уровень производства ракетных вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    «Российская экономика стоит, так сказать, на высокой передаче. В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», – отметил Гринкевич.

    Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для продолжения интенсивного выпуска современных вооружений в условиях текущей геополитической ситуации.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией. До этого Гринкевич прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Между тем в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    12 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Главком НАТО заявил о сохранении угрозы интересам США со стороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал для угрозы США и развивает военные возможности, несмотря на конфликт на Украине.

    Россия сохраняет потенциал и возможности для создания угрозы интересам Соединенных Штатов благодаря своему обширному и все более диверсифицированному ядерному арсеналу, а также асимметричным возможностям. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил об этом во время слушания в сенате США, передает ТАСС.

    «Россия сохраняет потенциал и возможности для создания угрозы интересам США благодаря своему обширному и все более диверсифицированному ядерному арсеналу, асимметричным возможностям, а также боеспособным сухопутным, воздушным и морским силам», – заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

    По его словам, Россия по-прежнему располагает самым крупным ядерным арсеналом в мире и продолжает наращивать возможности своих военно-воздушных и военно-морских сил.

    Ранее в четверг Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников. До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    Между тем, в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    13 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    12 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Индия запросила проход более 20 танкеров через Ормузский пролив

    Индия запросила у Ирана проход более 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийские власти начали переговоры с Ираном о получении разрешения на проход 20 танкеров с нефтью и СНГ через Ормузский пролив, пишут западные СМИ.

    Индия обратилась к Ирану с просьбой разрешить проход более 20 танкеров через Ормузский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о судах, перевозящих нефть и сжиженный нефтяной газ (СНГ), что критически важно для индийской энергетики. Агентство отмечает, что ранее появлялись сообщения о якобы выданном разрешении для индийских судов, однако иранский чиновник в разговоре с Bloomberg заявил: «Подобное разрешение не выдавалось».

    Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил о возможности полного закрытия пролива для судоходства. Причиной стали военные действия Израиля и США против Ирана, что вызвало обеспокоенность среди экспортеров нефти и газа.

    5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что фактически пролив остается открытым, однако многие суда избегают пересечения стратегического маршрута из-за опасности ударов с обеих сторон.

    Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового экспорта нефти, и любой сбой в судоходстве может привести к серьезным последствиям для глобальных рынков.

    Ранее в четверг Тегеран дал разрешение танкерам под флагом Индии осуществлять навигацию через Ормузский пролив. До этого Китайское грузовое судно Heilan Journey развило скорость 21,5 узла, чтобы покинуть опасную зону после удара по соседним танкерам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    12 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящем докладе Дмитриева Путину после визита в США

    Песков: Дмитриев в четверг вернется в Россию и отчитается Путину о переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после возвращения из США намерен доложить президенту Владимиру Путину о ходе экономических контактов с американской стороной, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кирилл Дмитриев уже в четверг вернется в Россию из США и представит доклад президенту Владимиру Путину о своих контактах в Америке, передает РИА «Новости».

    «Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается», – указал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что обсуждение возможностей эффективного взаимодействия между Россией и США продолжается.

    Кроме того, Песков отметил, что сотрудничество между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может и должно стать важным фактором стабилизации этих рынков. Он пояснил, что обсуждаются и перспективы возможного смягчения санкций Вашингтона против энергетического экспорта Москвы.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев по поручению президента Владимира Путина посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Дмитриев заявил, что американские власти стали осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    12 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Италия решила высвободить почти 10 млн баррелей нефти из запасов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Италии в ближайшие недели планируют высвободить почти 10 млн баррелей нефти из стратегических запасов, что составляет около 13,5% их объема.

    Италия высвободит почти 10 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов на фоне кризиса, возникшего из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Министерство окружающей среды и энергетической безопасности страны уточнило, что речь идет о 9,966 млн баррелей.

    Этот шаг реализуется в соответствии с решением Международного энергетического агентства, чтобы стабилизировать мировой рынок энергоресурсов. Высвобожденный объем составляет 2,5% от общего количества нефти, которое страны МЭА предоставляют для преодоления нефтяного кризиса.

    Запланированное высвобождение нефти эквивалентно 13,5% всех стратегических запасов Италии. В ведомстве подчеркивают, что несмотря на это значительное снижение резервов, национальные запасы страны остаются на удовлетворительном уровне и полностью соответствуют обязательствам перед Евросоюзом по обеспечению энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие экономики мира договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен из-за войны в Иране. США выпустят на рынок 172 млн баррелей нефти из резервов в течение четырех месяцев, начиная со следующей недели.

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису и в качестве экстренной меры рассматривают распечатывание стратегических запасов нефти, что за всю историю происходило только четыре раза.

    12 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

    Страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу нефти минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Об этом говорится в свежем докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

    В докладе указывается: «В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки».

    МЭА подчеркивает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к крупнейшему сбою поставок нефти за всю историю мирового рынка. Если судоходство через Ормузский пролив не будет оперативно восстановлено, объем потерь продолжит расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI выросла из-за геополитической напряженности. Япония решила использовать стратегические запасы нефти для стабилизации рынка. Германия начала использовать нефтяные резервы на фоне ситуации с Ираном.


    13 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TotalEnergies прекратила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

    Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

    В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

    «Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

    Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.

