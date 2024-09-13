Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT

Tекст: Валерия Городецкая

Кампания призвана объединить союзников и партнеров по всему миру в «борьбе с угрозой, исходящей от RT», заявил Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Он обвинил RT в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «операциях, связанных с информацией и влиянием».

Блинкен также сообщил о введении санкций против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы принимали участие в таких операциях и, по утверждению США, причастны к вмешательству во внутренние дела Молдавии и предстоящие выборы в стране.

Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.