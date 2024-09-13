Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.2 комментария
Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой
CNN: США намерены обвинить RT в связях с российской разведкой
Администрация президента США Джо Байдена в пятницу намерена обнародовать данные о том, что российский телеканал RT якобы «играет ключевую роль в глобальных разведывательных операциях Кремля и операциях по оказанию влияния», пишет CNN со ссылкой на источники.
Госдеп опубликует рассекреченные данные разведки США, в которых утверждается, что RT якобы «полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру», пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.
Американская разведка считает, что российское руководство уже более года тайно внедряет в RT подразделение, занимающееся сбором разведданных, говорится в материале.
По данным CNN, Вашингтон планирует начать международную кампанию, целью которой является информирование других стран о том, что «RT и российские спецслужбы работают сообща, чтобы посеять раздор и нанести ущерб демократическим процессам». Одновременно американские власти намерены усложнить деятельность RT по всему миру.
В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.