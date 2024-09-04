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    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    В Польше призвали нового главу МИД Украины отказаться от риторики Кулебы
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    3 комментария
    4 сентября 2024, 21:08 • Новости дня

    США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний.

    Речь идет о РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik, следует из заявления американского Минфина, передает РИА «Новости». Ограничения распространяются в том числе на главреда RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

    Власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы, отмечает ведомство.

    В августе США ввели санкции против 400 человек и юрлиц из России и вне ее.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 13:35 • Новости дня
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    Лавров потребовал не шутить с красными линиями России
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США пропадает ощущение взаимного сдерживания с Россией, это опасно, шутить с красными линиями не стоит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.

    Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.

    Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.

    «Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.

    При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Песков назвал причину уточнения ядерной доктрины России

    Песков назвал деструктивные действия Запада причиной уточнения ядерной доктрины России

    Песков назвал причину уточнения ядерной доктрины России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия уточняет подход к ядерной доктрине в связи с вызовами, которые спровоцированы странами коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», – приводит слова Пескова ТАСС.

    В частности, как заявил Песков, речь идет об отказе Запада от диалога с Россией, «продолжении линии по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцировании продолжения горячей войны на Украине».

    Песков подчеркнул, что такие действия Запада не могут остаться без последствий. Он заявил, что «это все учитывается в Москве, анализируется» и «ляжет в основу» предложений, которые будут сформулированы в рамках уточнения ядерной доктрины.

    Пресс-секретарь президента заявил, что Россия должна «обеспечить свои национальные интересы, застраховаться от всех возникающих рисков». По его словам, требуется «обеспечить надежное, безопасное будущее для следующих поколений».

    Песков считает, что США оказывают деструктивное влияние в Европе «с точки зрения безопасности», являясь, «собственно, запевалой в процессе провоцирования напряженности». Они давят на страны Европы, вынуждая европейские государства «тратить больше денег, большую долю своего ВВП на военные цели». Сами же США «получают потом экономические дивиденды от всей этой ситуации», сказал Песков.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

    Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства. При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 06:37 • Новости дня
    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер в связи с визитом Путина в Монголию призвал Улан-Батор «выполнять международные обязательства»

    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Комментируя визит президента России Владимира Путина в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, Миллер заявил, что Улан-Батору следует «придерживаться принципов Устава ООН», в том числе в вопросах, которые касаются «суверенитета и территориальной целостности», передает ТАСС.

    «Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями», – заявил он. Однако, отметил Миллер, необходимо, чтобы Монголия «продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире».

    США намерены «и дальше поддерживать Монголию», но той нужно «выполнять свои международные обязательства». Как заявил Миллер, если Монголия собирается «общаться с Россией», то должна «ясно дать понять» Москве, что «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию. Он принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    Российский лидер провел переговоры с руководством Монголии. Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    4 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Названы возможные сроки запуска онлайн-продаж алкоголя в России
    Названы возможные сроки запуска онлайн-продаж алкоголя в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запуск онлайн-продаж алкоголя в России возможен не раньше 2025 года. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

    По его словам, даже если меры по введению онлайн-продаж алкоголя будут одобрены государством в ближайшее время, компаниям потребуется время на технологическую перестройку. «Такого рода подготовка займет не меньше полугода», – приводит слова Соколова ТАСС.

    Соколов напомнил, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России был введен 17 лет назад. При этом фактически доставка осуществляется недобросовестными игроками. «Это, по сути, теневой сектор, который генерирует весь этот рынок. Это колоссальный объем выпадающих доходов бюджета», – отметил эксперт.

    Ранее Минздрав России заявил, что не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост объемов его потребления

    При этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов выступает за продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 02:16 • Новости дня
    США не стали пересматривать ограничения для Украины на удары по России

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии изменений в политике США по вопросу ударов ВСУ по России

    США не стали пересматривать ограничения для Украины на удары по России
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе, следует из слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер ответила на вопрос о том, могут ли США изменить свою позицию и позволить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России. «Ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Белого дома.

    Напомним, Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    4 сентября 2024, 16:32 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Низкоквалифицированные мигранты не должны везти семьи в Россию
    Спикер Госдумы: Низкоквалифицированные мигранты не должны везти семьи в Россию
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Низкоквалифицированные специалисты, переезжающие в Россию с целью подзаработать, не должны перевозить с собой свои семьи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    По словам Володина, в настоящее время в российском законодательстве имеется пробел, который позволяет семьям низкоквалифицированных мигрантов переезжать в Россию, но Госдума работает над этим вопросом, передает ТАСС.

    В августе группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким решила внести законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев выступил против законопроекта.

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    4 сентября 2024, 07:31 • Новости дня
    Кремль: Перестановки в кабмине Зеленского не повлияют на переговорный процесс

    Tекст: Александра Юдина

    Новые перестановки в кабмине президента Украины Владимира Зеленского никаким образом не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что в последнее время повестка дня сама по себе напряженная, Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию.

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    4 сентября 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин поддержал визовые послабления для посещения иностранцами Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в РФ, в том числе для посещения дальневосточных регионов.

    «Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», – сказал глава государства, беседуя с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

    Он также оценил инициативу, подразумевающую введение многократных или бесплатных виз для жителей Юго-Восточной Азии либо их отмену.

    «Предложение оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», – отреагировал Путин.

    В июне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что рост въездного туризма отмечен в России – в прошлом году он превысил 1 млн человек.

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    4 сентября 2024, 07:48 • Новости дня
    Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории

    Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории страны

    Tекст: Александра Юдина

    Украина уже наносит удары по России американским оружием, украинская сторона будет пытаться делать это и вглубь российской территории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля заверил, что Москва внимательно отслеживает актуальную обстановку, «фундаментально ничего не изменится».

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    4 сентября 2024, 07:19 • Новости дня
    Песков заявил об «охоте на ведьм» в США

    Tекст: Александра Юдина

    Практика преследования инакомыслящих в современных США стала «охотой на ведьм», выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это охота на ведьм. Соединенные Штаты во времена маккартизма уже переживали такой черный период в своей истории – погоня за инакомыслящими, когда их бросали в тюрьмы и пытали», – передает ТАСС его слова.

    Песков добавил, что в отличие от маккартизма 1940-1950-х годов в современном мире это происходит в Америке «более красочно и изощренно».

    Представитель Кремля отметил, что в России могут только посочувствовать и выразить слова поддержки «тем, кто подвергается такому давлению, в том числе и Дмитрию Саймсу».

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      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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