На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 га
Площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 га, переход огня на жилые дома удалось не допустить, сообщили в МЧС России.
В МЧС сообщили, что удалось избежать перехода огня на жилые дома. В тушении пожара активно помогают местные жители, на месте работает группировка из 150 человек и 50 единиц техники, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили, что для тушения пожара под Воронежем привлекли вертолет. В поселке Ямное загорелась трава и лесная подстилка, сильный ветер осложняет ситуацию.