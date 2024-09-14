На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Для тушения пожара под Воронежем привлекли вертолет
В одном из поселков Воронежской области началось крупное возгорание, на борьбу с огнем направили вертолет, сообщили в МЧС России.
Пожар начался в поселке Ямное, там загорелась трава и лесная подстилка, из-за сильного ветра пламя разошлось на частные дома, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, повреждены три дома, на месте работают свыше 50 специалистов и 17 единиц техники.
По данным «Интерфакса», привлечен вертолет МЧС России.