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Пекин отметит 75-летие КНР фестивалем фонарей
В Пекине готовится к открытию крупномасштабный фестиваль фонарей по случаю Праздника середины осени (Чжунцю) и 75-летия основания КНР. Мероприятие пройдет с 14 сентября по 31 октября (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)
Фонари – объекты традиционного китайского искусства – привезут из города Цзыгун провинции Сычуань. Более 200 креативных наборов фонарей, изготовленных сотнями ремесленников, и около 100 тыс. разноцветных украшений выставят в парке Юаньбоюань (Beijing Garden Expo Park) (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)
Обычай посещения ярмарки фонарей во время Чжунцю – это сохраняющаяся веками традиция китайской культуры. Ярмарки фонарей из Цзыгуна были признаны нематериальным культурным наследием Китая. Мероприятие, проводимое в Год дракона, символизирует также 36-летний период культурного обмена и художественной эволюции между Пекином и Цзыгуном (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)
Глава ассоциации производителей фонарей Цзыгуна Шэнь Хунъюэ сказал, что предстоящее шоу будет сочетать традиционное искусство с богатым культурным наследием Пекина. Мастера были вдохновлены знаковыми элементами китайской столицы, включая Центральную ось Пекина – «Чжунчжоусянь», традиционные пекинские дворики «сыхэюань» и народную культуру (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)
В дополнение к шоу фонарей в рамках мероприятия создадут более 150 специализированных торговых точек и представят свыше 20 тематических представлений. У посетителей также будет возможность поучаствовать в различных интерактивных мероприятиях, таких как мастер-классы по традиционному рукоделию и игры с разгадыванием загадок (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)
Цзыгун часто называют мировой столицей фонарей. Опыт города в этой форме искусства восходит к династиям Тан (618–907 г.г.) и Сун (960–1279 г.г.), когда фестивали фонарей стали популярной формой развлечения и культурного самовыражения в Китае (фото: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС)