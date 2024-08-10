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    Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    10 августа 2024, 12:15 Мнение

    Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Всемирный скандал с победой в боксерском поединке алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая менее чем за минуту выбила из игры итальянку Анджелу Карини, привлек много внимания как яркий пример того, как прогрессивная повестка убивает олимпийский спорт.

    Людям бросилось в глаза явное мужеподобие Иман.

    По Сети циркулируют разные версии, но большинство сходятся на том, что Иман родилась с редким генетическим нарушением, когда человек имеет мужскую генетику (и высокий уровень тестостерона), но женскую анатомию, и в детстве опознается родителями именно как девочка.

    При этом такой человек оказывается намного более крупным и сильным, чем обычная женщина, что создает преимущества в атлетических видах спорта.

    Вопрос с Иман Хелиф – что делать, когда человек имеет такую редкую проблему – был бы не очень простым и в более спокойной обстановке. А в Париже он оказался в контексте борьбы между теми, кто хотел бы продвинуть свои 666 гендеров, и теми, кто хотел бы сохранить спорт.

    Состояние Иман, насколько можно судить, принципиально отличается от того, что настойчиво продвигается в рамках «повесточки», – трансгендеризма, то есть чисто психического расстройства, когда человек является физически на 100% женщиной (реже – мужчиной), но в силу чисто психических проблем относит себя к противоположному полу и глубоко тяготится своим «неправильным» телом.

    Это расстройство, по крайней мере, в большинстве случаев, не является врожденным – более того, чаще всего оно заведомо является индуцированным, то есть навязанным пропагандой, культурой и социальным окружением. На это указывает резкий – в десятки раз – рост числа трансгендеров в странах, подверженных влиянию соответствующей идеологии, причем абсолютное большинство таких случаев приходится на девочек-подростков.

    Лозунг, что пол можно выбирать, что он является чем-то неопределенным и текучим, уже привел к тому, что во многих (пока еще не олимпийских) спортивных состязаниях в женских видах спорта принимают участие мужчины, объявившие себя «трансгендерными женщинами» – а, поскольку они от природы сильнее и крупнее, они легко отбирают медали у своих соперниц.

    Эта практика вызывает сильное негодование у самых разных людей – от религиозных консерваторов до феминисток, которые, понятно, видят тут ущемление прав женщин.

    Церемония открытия Олимпиады была предельно ясной декларацией – «повесточка превыше всего!» с подчеркнуто бодипозитивной лесбиянкой в центре всего этого, теоретически спортивного, мероприятия. Все это привело к потере денег от рекламы – но, похоже, организаторы всем сердцем восприняли лозунг «на идеологии мы не экономим».

    Иман (насколько можно понять, без какой-либо вины с ее стороны), оказалась инструментом такого продвижения. Идеологи говорят – вот видите, есть люди, у которых генетический, анатомический и психологический пол не совпадают. Следовательно, пол – это что-то неопределенное, и его можно менять. Это, конечно, бессовестный обман – существование редких генетических отклонений никак не оправдывает индуцированного безумия, которое с генами никак не связано.

    Но активисты пытаются сначала протащить в спорт людей с такими генетическими особенностями – а за ними, как за ледоколом, уже и трансгендеров.

    И когда им это удастся, это будет означать конец не только женского спорта, но и олимпийского движения вообще.

    Идеалы «повесточки» прямо противоположны олимпийским.

    В греческом языке времен тех, древних, Олимпиад, существовал многозначный термин «арете», который часто переводится как «добродетель», но скорее означал «совершенство в чем-то». Обладать «арете» значило обладать превосходством в какой-то области – речь могла идти о спорте, риторике или воинском деле.

    «Арете» считалось как врожденным свойством «благородного человека», так и результатом напряженных, дисциплинированных усилий.

    Арете – это мощь, красота, здоровье, и, что важно, превосходство. Человек, обладающий арете, делает то, что не могут другие – или, по крайней мере, делает это гораздо лучше.

    «Повесточка» – это про нечто прямо противоположное; про определенным образом понимаемое «равенство».

    Конечно, есть истинное равенство – признание того, что любой человек, независимо от его происхождения или достижений, обладает неотъемлемой ценностью и достоинством.

    Но повесточка про другое – про равенство достижений. Рэпер, выдающий речитативы про драки и наркотики, равен Бетховену (и вы расист, если с этим не согласны), мужик в женском платье и килограмме косметики должен считаться великим исполнителем, даже если он поет как скрипучая дверь и движется с изяществом слонопотама, любой телесный импульс должен немедленно удовлетворяться, любое болезненное расстройство – считаться вариантом здоровья, любая хамская выходка – искусством, потому что «искусство должно провоцировать», а вот искусство в значении «искусности», «умения что-то делать» должно быть изгнано, как проявление дискриминации. 

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку.

    Я никоим образом не поклонник женского бокса. Это более ранняя стадия тех же попыток выравнивания всего – раз есть мужской бокс, должен быть и женский. Я не уверен, что в число достоинств, которые мы ценим в женщине, входит способность своротить челюсть другой даме. А в зрелище двух женщин, избивающих друг друга на потеху толпе мужиков, мне видится что-то нездоровое.

    Но конфликт вокруг Иман Хелиф – это еще одно свидетельство тенденции к дальнейшему размыванию границ и выравниванию всего и вся – что в принципе несовместимо с тем стремлением к совершенству, которое предполагает спорт.

    Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут. 

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