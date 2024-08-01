Релокация здорового человека

О переезде госкомпаний из столицы Владимир Путин сказал на последнем ПМЭФ, приведя в пример релокацию в Красноярск главного офиса «Русгидро». Идея, заявил он, хотя и требует «проработки», но заслуживает поддержки. 22 июля вышло соответствующее президентское поручение. Штаб-квартирам госкомпаний предстоит сменить прописку – по месту их производственной (операционной) деятельности. Если провести аналогию с судоходством, это возвращение из-под «удобного флага». В самом деле: если активы – в регионе, деятельность – там же, то почему штаб-квартира и налоговое резидентство – в Москве? В поручении предлагается обратить особое внимание на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Как ожидается, переезд даст регионам новый импульс, сделает экономическое развитие страны более уравновешенным. Налоги пойдут в бюджеты соответствующих территорий, там появятся новые рабочие места, инфраструктура, в регионы потянутся опытные управленцы, социальные лифты получат и местные кадры… Если в двух словах – это поворот к провинции.

Инициатива далеко не нова – еще в 2013 году ее продвигали глава Совфеда Матвиенко и премьер Медведев. В 2019 году в плане пространственного развития от Минэкономразвития говорилось о перерегистрации госкомпаний в 18 нестоличных точках – от Воронежа до Владивостока. Риторика не спешила переходить в практику, но в 2021 году появились первые ласточки: «Русгидро» переехало в Красноярск, Газпром – в Петербург. Сейчас этот процесс может получить новый толчок; по крайней мере, политическая воля проявлена. Аналитики гадают, что и куда может переехать: допустим, Ростех – в Нижний Новгород или Иркутск, Росатом – в Саров или Обнинск, Объединенная судостроительная корпорация и «Совкомфлот» – к какому-нибудь морю, Объединенная авиастроительная – в Казань или Комсомольск-на-Амуре, АЛРОСА – в Якутск, «Роснефть» – в Сибирь или на Север, Роснано – в Калининград, транспортная группа FESCO – на свою историческую родину во Владивосток, РЖД – на Урал или в Сибирь… Дело, впрочем, не в частностях, а в общем посыле: чтобы одна из голов российского гербового орла действительно смотрела на восток.

Конкретные предложения правительство РФ должно представить к 1 октября, но едва ли стоит ждать «октябрьской революции». Процесс этот – долгий и сложный, настоящий разворот финансовых и кадровых рек, движение против течения. Инерцию преодолевать всегда трудно; нереально в один момент остановить поезд или заглушить реактор. Тем более что есть и контраргументы. Во-первых, Москва понесет определенные бюджетные потери. Во-вторых, не всякий топ-менеджер согласится променять Москву на сибирскую или дальневосточную «ссылку», а на местах подходящие кадры могут просто не найтись. Так что неизбежно сопротивление. Об этом недавно сказал и сам Путин, вспоминая разговор с главой «Русгидро»: «…Он там скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Но едут, в конце концов решение принято…»

Разрыв между столицей и провинциями в экономическом развитии и уровне жизни всё равно нужно как-то преодолевать. Переезд госкорпораций – лишь один из рычагов для преодоления дотационности, депрессивности и бюджетной недостаточности. Помимо чисто материальной составляющей, это важный сигнал: можно и нужно жить и работать вне столиц. Не только в Москве должны сосредотачиваться финансы и грамотные кадры. Не затем же мы, в самом деле, осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице?

Упоминание в поручении Дальнего Востока не случайно по двум причинам. Первая – тот самый поворот на Восток, переориентация на Азию, вторая – особенности региона. Сейчас в порту Владивостока – настоящий аншлаг, суда на рейде стоят в очереди. Но перенаправить человеческие потоки куда сложнее, чем контейнерные. Площадь ДВФО составляет 40,6% от всей России, но живет здесь лишь 5,4% нашего населения. Более того, с 1992 года фиксируется отток, несмотря на все принимаемые меры. В принятой в 2017 году концепции демографической политики Дальнего Востока говорилось, что к 2025 году число жителей региона должно вырасти на 300 тысяч человек и составить 8,6 млн; по факту оно уже сократилось до 7,9 млн. Сегодняшняя Россия – страна не крестьянская, за бесплатной землей никто на Дальний Восток не поедет. Методы сталинского Дальстроя давно не в моде. Не видно и потока вольнонаемных комсомольцев и молодых специалистов, спешащих на Дальний Восток за романтикой и длинным рублем – строить заводы и города… Может, точками и катализаторами роста способны стать госкорпорации?

Порой звучат предложения переместить куда-нибудь в Сибирь не только компании с государственным участием, но и саму столицу. В самом деле: формулировка «Центральная Россия» применительно к околомосковским регионам давно устарела. Географический центр России сегодня находится в Красноярском крае, Москва «сместилась» на Дальний Запад. Возможно, перенос столицы покажется идеей чересчур радикальной, однако вопрос о релокации тех или иных федеральных ведомств поднимался уже не раз. Есть и прецедент – перенос Конституционного суда в Петербург. Осенью 2022 года на заседании Валдайского клуба президент сказал об «излишней централизации всех федеральных структур» и о том, что некоторые из них «могли бы быть рассредоточены по территории Российской Федерации». Вскоре сенатор Рогозин предложил перебазировать на Дальний Восток Росрыболовство, Рослесхоз и Минвостокразвития (правда, против переезда последней структуры высказался вице-премьер, дальневосточный полпред Трутнев).

В президентском поручении, впрочем, о госорганах не говорится – только о госкомпаниях. Но в любом случае речь идет о частичном расстоличивании Москвы и одновременно – депровинциализации регионов. О преодолении москвоцентризма и сверхцентрализации (разумеется, без посягательств на столичный статус Москвы). Об усилении провинций и сшивании наших необъятных пространств. Здесь можно увидеть всё тот же курс на многополярность и тот же поворот на Восток – только в пределах отдельно взятой страны.