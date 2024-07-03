«Росатом Недра» построят новое производство редкоземельных материалов в 2026 году

Лихачев в своем выступлении поблагодарил правительство за принятые решения по формированию в «Росатоме» цепочки производства редкоземельных металлов на базе Ловозерского ГОКа и Соликамского магниевого завода. Также он сообщил, что «Росатом» приступил к развитию производственной базы этих предприятий, в том числе планирует в 2026 году создать в Соликамске новое разделительное производство РЗМ.

Представители Горнорудного дивизиона «Росатом Недра» уточнили, что разделительное производство ОАО «СМЗ» будет выпускать церий, лантан, неодим, празеодим и концентраты среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий).

В настоящий момент СМЗ выпускает 100% групповых концентратов (соединений редкоземельных элементов), ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в России. Сырьем для производства редкоземельных элементов является лопаритовый концентрат, который добывает и обогащает другое предприятие Горнорудного дивизиона – ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»).

Горнорудный дивизион «Росатома» (АО «Росатом Недра») не только крупнейший производитель урана в России, но и консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей является развитие разделительного производства на ОАО «СМЗ» с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны. АО «Росатом Недра» реализует проекты в рамках соглашения Росатома с правительством РФ по направлению «Редкие и редкоземельные металлы» в составе дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».

В контур горнорудного дивизиона входят также АО «Далур» и АО «Туганский ГОК «Ильменит», которые производят скандий и титан-циркониевые концентраты. Увеличив плановые мощности производства на действующих предприятиях, горнорудный дивизион «Росатома» сможет обеспечивать 100% отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60% потребностей страны в титансодержащих концентратах.