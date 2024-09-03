Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
Владимир Путин посетил Монголию
Во вторник завершился официальный визит Владимира Путина в Монголию. Помимо переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, в Улан-Баторе российский лидер участвовал в торжественных мероприятиях к 85-й годовщине победы в битве на Халхин-Голе (фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press)
Церемония встречи президентов прошла в Улан-Баторе на площади Сухэ-Батор с участием почетного караула в монгольских доспехах (фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press)
На площади Сухэ-Батор также находилась конная гвардия – военнослужащие роты почетного караула (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)
Церемония встречи Владимира Путина проходила возле государственного дворца с памятником Чингисхану (фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press)
«Уважаемый президент, Владимир Владимирович Путин, добро пожаловать в нашу страну! Пусть процветает дружба наших стран!» – обратилась одетая в национальный костюм юная жительница Монголии к российскому лидеру и подарила ему цветы. Путин поблагодарил и поцеловал девочку в щеку (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
На церемонии возложения президентами венка к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову также присутствовали военнослужащие и ветераны (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Последняя оставшаяся в живых участница сражений на реке Халхин-Гол Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн во время церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову представляет собой красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью. Традиционная церемония возложения венка у мемориала проходит ежегодно. Жуков сыграл огромную роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в 1969 году был удостоен звания героя Монгольской Народной Республики (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетили школу улан-баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова, где преподают на русском языке (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)
На торжественном приеме среди блюд были рулеты из копченого лосося с салатом, суп из лобстера, жареная говядина и ризотто с грибами (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Владимир Путин отметил во время торжественного приема, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбы региона и весь ход Второй мировой войны. После поражения Япония воздержалась от нападения на Советский Союз и поэтому Красная Армия смогла направить все силы на борьбу с нацистской Германией (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)