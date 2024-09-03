Владимир Путин отметил во время торжественного приема, что победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбы региона и весь ход Второй мировой войны. После поражения Япония воздержалась от нападения на Советский Союз и поэтому Красная Армия смогла направить все силы на борьбу с нацистской Германией (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

На торжественном приеме среди блюд были рулеты из копченого лосося с салатом, суп из лобстера, жареная говядина и ризотто с грибами (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову представляет собой красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью. Традиционная церемония возложения венка у мемориала проходит ежегодно. Жуков сыграл огромную роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в 1969 году был удостоен звания героя Монгольской Народной Республики (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Последняя оставшаяся в живых участница сражений на реке Халхин-Гол Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн во время церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)

«Уважаемый президент, Владимир Владимирович Путин, добро пожаловать в нашу страну! Пусть процветает дружба наших стран!» – обратилась одетая в национальный костюм юная жительница Монголии к российскому лидеру и подарила ему цветы. Путин поблагодарил и поцеловал девочку в щеку (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Во вторник завершился официальный визит Владимира Путина в Монголию. Помимо переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, в Улан-Баторе российский лидер участвовал в торжественных мероприятиях к 85-й годовщине победы в битве на Халхин-Голе (фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press)

Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского бандподполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности Перейти в раздел

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Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел