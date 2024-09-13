Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России

Tекст: Денис Тельманов

«Цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».



Глава ЦБ подчеркнула, что быстрого выравнивания цен ожидать не стоит. «Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое главное», – пояснила она.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 19%. При этом Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре 2024 года, а также инфляцию выше ожидаемого.