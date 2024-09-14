На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Шольц призвал генпрокуратуру непредвзято расследовать подрыв «Северных потоков»
Немецкой генеральной прокуратуре следует провести непредвзятое расследование теракта на газопроводах «Северный поток», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Виновных в подрыве газопроводов должна привлечь к ответственности немецкая система правосудия, заявил Шольц, передает ТАСС.
«Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», – заявил он.
Ранее сообщалось, что польский премьер Дональд Туск передумал ехать в Германию из-за обнародования подробностей по подрыву «Северных потоков».