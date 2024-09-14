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    «План Трампа по Украине» радует адекватностью
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Гуманизму есть место на фронте

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.

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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    15 комментариев
    14 сентября 2024, 21:38 • Новости дня

    Шольц призвал генпрокуратуру непредвзято расследовать подрыв «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкой генеральной прокуратуре следует провести непредвзятое расследование теракта на газопроводах «Северный поток», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Виновных в подрыве газопроводов должна привлечь к ответственности немецкая система правосудия, заявил Шольц, передает ТАСС.

    «Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что польский премьер Дональд Туск передумал ехать в Германию из-за обнародования подробностей по подрыву «Северных потоков».

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 23:26 • Новости дня
    Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине

    Посол Антонов: Экс-чиновники США просили объяснить, что «в действительности» стоит за заявлениями Путина

    Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После заявлений президента России Владимира Путина о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь территории России и ответе на него Москвы экс-чиновники США интересовались, что «действительно стоит за такими заявлениями», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, заявления Путина были очень внимательно «отфиксированы» в США.

    «Я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», – приводит РИА «Новости» слова Антонова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.  По его словам,  Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

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    14 сентября 2024, 10:59 • Новости дня
    Пушков дал характеристику смеху Харрис

    Пушков назвал смех Харрис частью избирательных технологий

    Пушков дал характеристику смеху Харрис
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что смех Камалы Харрис является не искренним проявлением эмоций, а частью стратегии избирательных технологий, направленной на взаимодействие с публикой.

    Алексей Пушков, российский сенатор и политический аналитик, высказал свое мнение относительно кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Он считает, что Харрис, в отличие от Дональда Трампа, который, по его словам, выступает как кандидат здравого смысла, представляет собой продукт избирательных технологий, отметил он в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что постоянный смех Харрис не должен вводить в заблуждение, так как он, по его мнению, является лишь приемом, созданным для сокрытия содержательной пустоты и облегчения взаимодействия с толпой. Он подчеркнул, что смех Харрис лишен эмоциональной наполненности и является частью запрограммированной матрицы.

    Таким образом, Пушков противопоставляет Трампа и Харрис, утверждая, что первый представляет человеческое начало на выборах, в то время как вторая символизирует политическую технологию. Это отражает, по его мнению, две различные Америки и подходы к политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после слов президента Владимира Путина о Камале Харрис все должны «влюбиться» в ее смех.

    А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что смех вице-президента США Камалы Харрис является «гнетущим».

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    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    14 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стало известно об изнасиловании и убийстве женщины солдатами ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевики ВСУ изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, узнав, что ее сын является военным, рассказала эвакуированная многодетная мать Татьяна.

    По ее словам, распространяется информация о том, что украинские военные узнали: сын женщины – военный.

    «С ней поступили очень плохо. Были издевательское насилование и расстрел. Она работала у нас в школе в охране», – рассказала Татьяна РИА «Новости».

    Данные о произошедшем зафиксировали военные следователи СК.

    Ранее жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей.

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    13 сентября 2024, 23:13 • Новости дня
    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства

    Депутат Рады Княжицкий: В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства

    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В посольствах за рубежом лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства из-за прекращения оказания консульских услуг военнообязанным гражданам, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

    Он также сообщил, что люди с двойным гражданством пытаются избавиться от украинских паспортов. По его словам, причина массового отказа от гражданства Украины – прекращение оказания консульских услуг военнообязанным мужчинам по приказу МИДа, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Княжицкий сообщил, что посольства пытаются возобновить предоставление консульских услуг.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    14 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    Бардов Никитиных уличили в подготовке подпольных концертов в России
    Бардов Никитиных уличили в подготовке подпольных концертов в России
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Исполнители песен Татьяна и Сергей Никитины устраивают «подпольные» концерты в России, несмотря на поддержку Украины и жизнь в США, заявила член СПЧ Марина Ахмедова.

    «Смешно получается с Никитиным. Немолодые барды никак не удовлетворятся жизнью в Америке и концерты устраивают все-таки в России. Ну, правильно, русскоязычным можно зарабатывать только в России. Но один нюанс – концерты они теперь проводят практически подпольные», – написала она в своем Telegram-канале.

    По ее словам, концерты не афишируются, а информация о них передается из уст в уста, стоимость билета составляет 500 рублей.

    Афишировать свои концерты барды перестали после скандала – они принимали участие в мероприятиях, собиравших деньги для Украины, а также рекламировали организацию иноагента Бориса Акунина.

    «Мне даже как-то неловко что-то говорить о таких немолодых людях. Хотя им вполне ловко поддерживать проукраинское, но зарабатывать на россиянах, приезжая деньги чесать», – заключила Ахмедова.

    Напомним, в июне в Петербурге отменили концерт бардов Никитиных, а в мае – в Москве.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    14 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Медведев заявил о существовании формальных предпосылок к ядерному удару

    Медведев: Уже есть формальные предпосылки к ядерному удару, но Россия проявляет терпение

    Медведев заявил о существовании формальных предпосылок к ядерному удару
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для применения ядерного оружия есть формальные предпосылки, понятные всему миру и соответствующие ядерной доктрине России, но Москва проявляет терпение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, так как это очень плохая история с тяжелейшим исходом, именно по этой причине решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) до сих пор не было принято.

    Однако, формальные предпосылки для этого есть. «Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    По словам зампреда СБ, «напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».

    В итоге, по мнению Медведева, правы будут умеренные западные аналитики, предупреждавшие, что, хотя русские не ответят подобным образом, но вероятность такая есть.

    «К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», – заключил Медведев.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в 2022 году США считали, что Россия может потенциально применить ядерное оружие.

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    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 16:47 • Новости дня
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.

    Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.

    Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.

    По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков, взамен она просила 75 дронов.

    Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.

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    14 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ предстоит разобраться в ситуации, вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин», такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министр поставил поручение на личный контроль.

    Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Гуманизму есть место на фронте

      На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.

      2 комментария
    • Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин
      Эльфы пошли против Невзлина

      Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

      3 комментария
    • Андрей Перла Андрей Перла
      Мирного тыла больше нет

      До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

      15 комментариев
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    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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