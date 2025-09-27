Эстония отказалась строить оружейный завод с Rheinmetall

Эстония отказалась от завода Rheinmetall из-за условий контракта

Tекст: Мария Иванова

Германский оборонный концерн Rheinmetall предлагал построить оружейный завод в Эстонии, однако власти страны отказались от сотрудничества из-за невыгодных условий, передает ТАСС.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что предложенные Rheinmetall условия подразумевали значительные расходы для налогоплательщиков и не предоставляли Эстонии контрольный пакет акций, в отличие от соглашения концерна с Латвией.

Певкур уточнил: «Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма – сначала на приобретение доли, а затем на обязательство выкупа – и оно не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас это видим в случае с Латвией».

В результате Эстония выбрала другой подход – проведение открытого тендера для выбора будущего производителя боеприпасов. Rheinmetall не участвовал в этом процессе. По словам министра, страна уже получила несколько альтернативных предложений, которые не накладывают серьезных обязательств на бюджет.

Певкур отметил, что среди поступивших заявок есть производители 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и других видов вооружения, включая взрывные устройства. По словам министра, соглашения могут быть подписаны уже в ближайшие недели, и тогда в Эстонии также появится свой оружейный завод.

Для сравнения, 25 сентября Латвия и Rheinmetall подписали меморандум о строительстве завода за 275 млн евро, где 51% акций будет принадлежать германской стороне, а 49% – латвийской. Начало строительства запланировано на весну 2026 года.

На этой неделе компания Rheinmetall объявила о строительстве завода по производству боеприпасов в Латвии.

В прошлом году в Литве начали строительство аналогичного завода Rheinmetall.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на производство снарядов.