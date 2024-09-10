Euractiv: Туск отменил поездку в Германию из-за расследования по «Северным потокам»

Tекст: Валерия Городецкая

Туск должен был принять участие в награждении премией M100 Media Award «За укрепление демократии, свободы слова и прессы, а также европейского взаимопонимания», вступительную речь на которой должен был произнести канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА «Новости». Оба политика отменили свое участие в мероприятии, объяснив это внутренними делами и нестыковками в графике.

В действительности же Туск отказался ехать в Германию из-за резкого ухудшения отношений между странами из-за расследования по «Северным потокам», пишет Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев.