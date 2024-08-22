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    22 августа 2024, 08:50 • В мире

    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев

    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта. Сами поляки традиционно обвиняют во всем Россию, но признают: этот теракт был нужен именно Польше.

    Вести собственные расследования подрыва трех из четырех веток «Северных потоков» пытались сразу несколько стран. Но шведы впоследствии заявили, что у них нет юрисдикции, а датчане не нашли основания для возбуждения уголовного дела.

    Немецкая генеральная прокуратура как представитель наиболее пострадавшей от теракта страны ЕС оказалась более настойчивой. Там выяснили, что (как следует из утечек, попавших в американскую The Wall Street Journal и немецкую Süddeutsche Zeitung) взрыв устроили три украинских водолаза и что один из них, некто Владимир Ж., находится в Польше.

    21 июня генпрокуратура ФРГ отправляет полякам ордер на арест. Две недели польские власти просто ничего не делают – до тех пор, пока сам Владимир Ж. не выезжает из Польши на Украину, где его следы, естественно, теряются.

    Получается, что Польша спасла украинского террориста от ареста. Вероятно, у них был в этом собственный интерес.

    Глава немецкой разведки BND в 1998–2005 годах Август Ханнинг считает, что действия украинских диверсантов не имели бы шансов на успех без материально-технической поддержки со стороны Польши. 

    «Здесь явно были замешаны польские ведомства – и я думаю, не просто ведомства. Думаю, что это было соглашение между высшими инстанциями Украины и Польши… Между президентами Зеленским и Дудой»,

    пояснил Ханнинг.

    Лидер «именной» левой оппозиционной партии Сара Вагенкнехт требует создать парламентскую комиссию для расследования подрыва «Потоков».

    «Если окажется, что власти Германии заранее знали о планах нападения, мы будем иметь дело со скандалом века в немецкой политике», – заявила она.

    С аналогичными требованиями выступают и правые, в частности, партия «Альтернатива для Германии». Ей очень нужен скандал для того, чтобы обрушить рейтинги правящей коалиции накануне местных выборов.

    Польские власти, разумеется, категорически отрицают соучастие в теракте.

    «Всем инициаторам и патронам «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Единственное, что вам следует сделать сегодня, – это извиниться и промолчать», – заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

    Утверждается, что обозначенное Августом Ханнигом вмешательство было процессуально невозможным. «В Польше президент не имеет полномочий давать какие-либо «политические» согласия на деятельность спецслужб. Президент только дает согласие на зарубежные военные миссии, а службы подчиняются премьер-министру», – напоминает польская газета «Речь Посполита».

    В целом поляки винят во всем произошедшем Москву, подозревая заговор в духе «сами себя подорвали». Зачем? Чтобы рассорить Германию и Польшу. Об этом, например, говорит замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

    На самом деле не Москва определяет редакционную политику ведущих немецких и американских СМИ, которые вновь раздули вроде бы утихший скандал. А отношения Берлина и Варшавы и сейчас, мягко говоря, не слишком хороши. А если говорить прямо, они настолько плохие, что поляки действительно были заинтересованы в уничтожении «Потоков».

    «Польша и Германия – это политические конкуренты. Эта конкуренция отягощена историческим фактором. Экономически они конкурировать не могут, поскольку находятся в разных весовых категориях, и отчасти поэтому любые проблемы для немецкой экономики в восприятии польских элит являются несомненным благом. Особенно проблемы в сфере энергетики. Исчезновение «Северного потока» привело к общему ослаблению немецкой экономики и промышленности, а заодно подняло политический вес Польши», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Есть и еще один вид конкуренции между ФРГ и Польшей – за транзит. «Дело в том, что у поляков есть альтернативный «Северному потоку» проект. Так называемые «Северные ворота» – труба, идущая из Норвегии через Данию в Польшу. За счет этого газа и американского Варшава рассчитывала стать региональным хабом», – напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Собственно, поляки сейчас и не скрывают, что были заинтересованы в уничтожении потоков. Более того, они уверяют, что Берлин должен был сказать спасибо подрывникам.

    «Немцы должны быть благодарны, что кто-то решил за них проблему газопровода и взорвал подводные трубы. Благодаря этому у них есть шанс выйти из этой позорной инвестиции, не отвечая на неприятные вопросы», – пишет польская Gazeta Wyborcza.

    Поляки с самого начала считали, что благодаря строительству подводного газопровода Россия сможет перекрыть газовый кран странам Восточной Европы, остановив транзит через Украину, но при этом продолжать поставки газа в Западную Европу.

    А если немцы подрывникам не благодарны, они в сговоре с Россией. Об этом прямым текстом говорит бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

    «Неслучайно информация о деятельности немецкой прокуратуры была раскрыта во время операции украинских сил в Курской области. Это также совпало с заявлением Германии о сокращении военной помощи Украине… Таким образом, учет интересов России или общих интересов Германии и России является результатом не случайности, а последовательно проводимой политики. Германии становится все труднее прятаться за спиной других стран, таких как Венгрия», – заявил он.

    Польская оппозиция и власть едины в этом вопросе. «В Польше население консолидировано вокруг мысли о том, что люди, которые взорвали газопроводы, большие молодцы. Поэтому ни одно польское правительство их не выдаст», – уверен Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Берлин, конечно, в шоке от такого поведения Варшавы. «Это вызывает раздражение в Берлине… Туск создает впечатление, что он не заинтересован в том, чтобы пролить свет на историю», - пишет немецкая Die Tageszeitung. А дело-то серьезное.

    «Немцы очень много инвестировали как непосредственно в «Северный поток» либо в его продолжение. Например, на территории Германии целая газотранспортная система под «Потоки». Российский газ транспортировали в Чехию, Австрию, Словакию», – напоминает газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

    Вопрос в том, а что Германия может сделать в такой ситуации? Если начнет давить на Польшу и искать доказательства польской причастности, ей придется назвать имя и заказчика. «Сегодня раскрытие всех обстоятельств разрушения газопровода по дну Балтийского моря может лишь осложнить отношения между Вашингтоном и Берлином, двумя столицами, которые оказывают наибольшую поддержку Украине. Это будет особенно опасно, если Дональд Трамп вернется в Белый дом», – тонко намекает «Речь Посполита».

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