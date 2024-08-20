В Германии нашли стыдливый способ наказать Украину

Tекст: Дмитрий Бавырин

Политику нынешнего правительства Германии в России часто оценивают как бесхребетную. Спонсирование властей в Киеве и обеспечение ВСУ вооружениями (а ФРГ второй по объемам поставщик, после США) отвечает интересам, во-первых, Америки, во-вторых, украинского правительства с сомнительной легитимностью, а интересам самой Германии явным образом вредит.

Проблема не только в непосредственных тратах на Владимира Зеленского, но и в разрыве экономических связей с Россией, а также в лихорадке на нефтегазовом рынке, в том числе и этим разрывом вызванной. Немецкая промышленность потеряла свое полувековое конкурентное преимущество в виде дешевого трубопроводного газа, что предопределило рецессию. Экономический локомотив Евросоюза ныне – антилидер рейтингов ЕС в области народного хозяйства, потому что большинство показателей растут в землю.

При этом Берлин вынужденно терпит пинки и пощечины от Киева и Вашингтона, самая громкая из которых – уничтожение стратегически важного объекта германской экономики, газопровода «Северный поток». Пиком политики национал-куколдизма стали комментарии официального представителя правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера о «прорыве» следователей по этому делу.

Германские прокуроры выдали ордер на арест злоумышленника-украинца, подождав, пока он переедет из Польши на Украину. Американское издание The Wall Street Journal после этого опубликовало новую версию теракта на газопроводе, по которой во всем виноват бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а Владимир Зеленский и ЦРУ пытались теракт предотвратить. Реакция же от Бюхнера сводилась к тому, что поддержка Украины продолжился, несмотря на любые результаты расследования взрывов, потому что между этими событиями нет связи.

Было бы лучше, если бы Зеленский просто плевал на лысину канцлера Олафа Шольца с криком «дай денег, тварь!», а Шольц бы ему денег давал. Практически так оно и происходит на самом деле, но это все мелочи в сравнении с ситуацией, когда против крупного германского промышленного объекта можно организовать теракт – и отделаться легким испугом, потому что ссориться с украинцами немцам запретили американцы.

Это часть цены, которую Берлин платит за отсутствие военно-политического суверенитета. Но чтобы не мазать всю картину одной только краской стыда, стоит заметить, что унижаются немцы «на миру», а в практической подковерной политике еще не разучились мстить хамам (в данном случае – украинским) или, по крайней мере, пытаться на них сэкономить.

Вскоре после «прорыва» немецких следователей кто-то слил в газету Frankfurter Allgemeine Zeitung письмо министра финансов Кристиана Линднера главам МИД и Минобороны. Главное в письме то, что Германия исполнит обязательства перед Киевом по поставкам военной техники, которые уже взяла на себя, но новых брать на себя не должна. На это нет денег – и не предвидится, новые ассигнования противоречат бюджетному правилу, поэтому запросы на них утверждены не будут.

Акции оборонного концерна Rheinmetall на фоне таких новостей упали сразу на 4,5%. А после ряда сообщений, подтверждающих отсутствие средств на оказание помощи ВСУ в будущем, вновь выступил Бюхнер и опроверг «позорные обвинения».

«Мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока она будет необходима», – сказал он.

Прозвучало неубедительно – из-за отсрочки в три дня, из-за предшествующего обвала акций, из-за дополнительных подтверждений отсутствия у Германии свободных средств (оно в принципе ни для кого не является секретом, кто видел открытые экономические показатели).

Наконец, по сути это даже не опровержение. Вопрос был не в наличии помощи, а в объемах этой помощи. За последние два с половиной года только военное обеспечение Киева обошлось Берлину в 28 млрд евро. Из письма Линднера следует желание выйти на уровень чуть более полумиллиарда в год к 2027-му, а прежние планы поддержки на 2025-й урезать вдвое. Компенсировать это многомиллиардное выпадение министр финансов ФРГ хочет за счет доходов от замороженных российских активов, но это уж как получится – без полной ясности.

«Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано выделение дополнительных средств на новую помощь Киеву, это станет фатальным сигналом Украине со стороны правительства Германии», – заявил по этому поводу глава комитета Бундестага по международным отношениям Михаэль Рот.

Сигналы уже поданы – сразу три. Все стали самостоятельными инфоповодами, все исходят непосредственно от германских властей.

Первый – о том, что в теракте двухлетней давности виноваты украинцы. Второй – это передача Киеву новой военной техники по старым обязательствам. Впечатление такое, будто задача этих инфоповодов – оправдать и подготовить третий, то есть письмо из Минфина об отказе от новых обязательств.

Хотя причина вроде бы уважительная (деньги кончаются), крупный скандал был бы неминуем – украинцы бы возопили о том, что их бросают в самый ответственный момент. Но в Берлине обставили все так, что вопить стало совсем уж неприлично – из-за «внезапно» обнажившийся роли Украины в теракте (в том числе из-за которого деньги, кстати, и закончились) и из-за того, что военную технику передают вот прямо сейчас.

Зеленский уже по сути подтвердил, что на дополнительные объемы помощи от Берлина не рассчитывает. Накануне он публично обратился к партнерам Украины с призывом о новых поставках, «в первую очередь к лидерам США, Великобритании, Франции». Показательно, что Шольца, при котором Германия дала Украине больше, чем Британия и Франция вместе взятые, в списке нет.

Все это может быть серией случайных совпадений, но такая политика – обставленная условностями и проводимая крайне осторожно, почти трусливо – в духе канцлера Шольца. Многое в его прежних поступках говорило о тактике затягивания времени в надежде на чудо и экономии хотя бы на мелочах, что даже приносило ему кое-какие политические очки.

Сейчас он как будто пытается сохранить не миллион с миллиарда, а избавить Германию от роли ведущего европейского спонсора украинского проекта или, по крайней мере, четко дать понять Киеву, что жить на столь же широкую ногу в будущем за немецкий счет уже не получится и надо придумывать что-то еще.

Вот эдак, с выдумыванием уважительных причин и созданием инфоповодов, приходится выкручиваться в ситуации, когда у страны нет военно-политического суверенитета, но есть оружие, деньги и обязательства перед США.

Однако то, что эти обязательства не просто не пересматриваются, а остаются провозглашенным приоритетом немецкой власти, перечеркивает шансы Шольца на успешный маневр с отступлением, как бы аккуратно и изворотливо он ни был обставлен.

Если Вашингтону действительно будет нужно, Украина получит от Германии не только новые вооружения в объемах «хоть тресни, а сделай», а хоть и весь Rheinmetall до последней гайки.

Ошибочно считать, будто за отсутствие военно-политического суверенитета можно платить не деньгами, а только лишь собственным достоинством. Интересуют прежде всего деньги и то, из чего их можно произвести. Денег нет? Arbeiten!

Как гласила лживая надпись на одном известном германском заведении: «труд делает свободным».

