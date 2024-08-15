Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

Что происходит с импортом товаров из Китая Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи после новых июньских санкций США. Это грозит резким падением импорта и ростом цен. Однако эксперты указывают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, и рассказывают о возможных ошибках при проведении транзакций. Подробности Перейти в раздел

Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом Украина надеется создать «зону безопасности» в приграничных российских областях. Однако желания политиков не соотносятся с реалиями на земле. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии ВС РФ. Зачем офис Зеленского строит воздушные замки на российской земле? Подробности Перейти в раздел

Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности Перейти в раздел

США направили HIMARS против Китая США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел