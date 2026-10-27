В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы

В украинском Кременчуге прогремели взрывы

Tекст: Ольга Иванова

В городе Кременчуге Полтавской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы, передает ТАСС.

В настоящее время в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области, объявлена воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на территории Винницкой области Украины прозвучал взрыв во время действия сигнала воздушной тревоги.

В воскресенье взрывы произошли в Харьковской, Житомирской и Черновицкой областях Украины.

На прошлой неделе в Полтаве после взрыва во время воздушной тревоги начался сильный пожар.