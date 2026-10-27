  • Новость часаРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каковы драйверы и вызовы российской экономики
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    13 комментариев
    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня

    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД: Украинские удары по городам России создают негативный фон для переговоров
    МИД: Украинские удары по городам России создают негативный фон для переговоров
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Террористические атаки украинских войск по городам России создают негативный фон для переговоров на гуманитарном и политическом треках, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Террористические вылазки и массированные атаки по крупным российским городам с таким количеством пострадавших создают негативный фон для подготовки переговоров, последующего проведения переговоров как на гуманитарном треке, так и на политическом треке, которые обсуждаются и планируются», – заявил Мирошник РИА «Новости».

    Так посол прокомментировал атаку украинских беспилотников по Воронежу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Воронежской области в результате массированной атаки беспилотников возникли возгорания на промышленных предприятиях и в зданиях Воронежа.

    Губернатор региона Александр Гусев сообщил о гибели двух человек и 17 раненых при атаке на регион.

    Комментарии (4)
    26 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Всесвятского, Покровскогое Днепропетровской области, Вольнянки и Василевского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Подсреднего, Приколотного, Дорошенково и Федоровки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хотенью, Бариловкой и Никольским.

    Противник при этом потерял более 300 военнослужащих и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Лесной Стенки, Донецкого Харьковской области, Райгородка, Черкасского и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Степановки, Криниц, Белозерского, Шиловки, Староварваровки и Малотарановки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    В частности, они освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    Комментарии (3)
    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Спецназовец взял в плен потянувшегося за компотом старшего группы ВСУ

    Командир группы спецназа группировки войск «Центр» обезоружил и взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины, когда тот отвлекся на банку компота.

    Во время зачистки деревни к юго-западу от Доброполья командир группы спецназа провалился в погреб, который оказался командным пунктом украинских войск, сообщает телеканал «Звезда».

    В укрытии находились двое военнослужащих противника. Один из них поднялся наверх для разведки и был ликвидирован. Оставшийся боец спрятался за российским военнослужащим и держал его под прицелом автомата на протяжении нескольких часов, однако затем потерял бдительность и отвернулся за банкой компота.

    «Я просто на инстинктах накинулся на оружие. Я отстегнул магазин и кинул его в сторону. Он сделал последний выстрел. Я взял рукой четыре пальца, то есть шахту патронника. Сжал автомат его», – рассказал спецназовец с позывным Кадет.

    После прибытия российского подкрепления украинский военный согласился сложить оружие под гарантии сохранения жизни. Пленного вывели в тыловой район, где он выдал позиции сослуживцев, чтобы отомстить командованию, бросившему его на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский боец спецназа сообщил о тайной ликвидации перебрасываемых под Доброполье украинских групп. Пленные украинские военные рассказали о желании многих сослуживцев сложить оружие.

    Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Все эвакуированные из Константиновки жители решили получить гражданство России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство из порядка 1,2 тыс. жителей, эвакуированных из освобожденной от ВСУ Константиновки, решили получить гражданство России, сообщил вице-премьер ДНР Илья Емельянов.

    «На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нет», – заявил Емельянов.

    Вице-премьер уточнил, что паспортизация проводится после эвакуации людей в безопасные районы, передает ТАСС.

    Сразу после выезда жители поступают в пункты временного размещения с горячим питанием, предметами первой необходимости и медпомощью. Им также помогают с оформлением документов и социальных выплат.

    Константиновка была освобождена военнослужащими Южной группировки войск, о чем 3 июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов ДНР.

    ВСУ попытались сорвать эвакуацию жителей Константиновки с помощью дронов.

    Украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.

    Беженка рассказала, что жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков: Переговоры России, США и Украины не ограничивают боевые действия

    Песков: Решение возобновить переговоры по Украине не ограничило боевые действия

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях», – заявил Песков.

    Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают спецоперацию и наносят массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также по военным и околовоенным целям, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о создании украинскими атаками негативного фона для переговоров.

    В субботу СМИ сообщили о возможном проведении трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в ОАЭ или Швейцарии.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам

    Группировка «Днепр» за неделю обезвредила 300 мин на путях к Алешкам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения группировки «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных дорог к населенному пункту Алешки в Херсонской области от мин, которые сбрасывают беспилотники вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    Украинские войска используют беспилотники для дистанционного минирования дорог, чтобы не допустить эвакуации мирного населения и заблокировать доставку продовольствия и медикаментов. Киевский режим более двух лет регулярно обстреливает подъездные пути из артиллерии и применяет дроны для уничтожения автотранспорта, сообщает Минобороны.

    Только за последнюю неделю украинские силы нанесли 18 артиллерийских и более 120 ударов беспилотниками по Алешкам и основным путям к городу.

     Ежедневно подразделения группировки войск «Днепр» проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к населенному пункту Алешки от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

    За это время инженерные подразделения группировки «Днепр» обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин.

    Ранее бойцы Вооруженных сил России в течение шести часов выносили на носилках тяжелораненую женщину из-под атак беспилотников в прифронтовой зоне Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что российская сторона предоставляет жителям Алешек Херсонской области возможность безопасно принять решение об эвакуации и рассчитывает, что Киев не помешает этому процессу.

    В субботу она заявила, что Киев и Москва одновременно установят режим тишины 27 октября.

    В пятницу Генштаб Вооруженных сил России объявил о прекращении огня в районе Алешек ради проведения гуманитарной операции.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Эксперт Рожин: Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что беспилотники «Герань» поразили электрическую подстанцию в Черновицкой области Украины, что привело к отключениям света в регионе.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удар по критической инфраструктуре противника, поразив электрическую подстанцию на территории Черновицкой области. В результате успешной атаки в украинском регионе начались массовые отключения электроэнергии, сообщил Рожин в Max.

    Кроме того, серьезные проблемы с подачей электричества по-прежнему сохраняются в Киеве. По словам эксперта, перебои в энергоснабжении украинской столицы стали следствием недавних точных прилетов по одной из местных подстанций.

    Ранее российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.

    В субботу глава администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила об аварийном отключении электричества из-за взрыва на объекте энергоснабжения.


    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные отбили все контратаки ВСУ у Красного Лимана

    Войска России отразили все попытки прорыва ВСУ у Красного Лимана и Славянска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские формирования пытаются прорвать оборону российских войск в районе Красного Лимана и Славянска, однако все их контратаки успешно отбиваются.

    По словам Пушилина, ВСУ постоянно проводят контратаки и стремятся прорвать российскую оборону на севере ДНР, сообщают «Вести».

    Глава ДНР добавил, что на пути к Николаевке и юго-восточным окраинам Славянска в данный момент идут ожесточенные боестолкновения.

    «Противник упирается, постоянно проводит контратаки. Однако российские военные отбивают все контратаки», – заявил Пушилин.

    Огромную роль в отражении ударов играют подразделения операторов беспилотников. Они своевременно выявляют группы украинской пехоты для последующего уничтожения, в том числе при помощи артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

    В субботу военкор Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные начали подготовку Краматорска к уличным боям.

    Пушилин также сообщал, что украинские войска перебросили часть своих подразделений в Краматорск и Славянск.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Пушилин заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска наступают практически на всех направлениях фронта в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России ведут наступательные действия почти по всем направлениям в ДНР, заявил Пушилин в эфире «Вестей».

    «Российские бойцы продолжили освобождение территории Донецкой Народной Республики. Они наступают практически на всех участках фронта, несмотря на тяжелые обстоятельства на отдельных участках», – заявил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил о перемещении украинских подразделений в Краматорск и Славянск после потери Доброполья.

    В середине месяца начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск в направлении Сум.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили две авиабомбы и 581 дрон ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты за минувшие сутки две управляемые авиабомбы, две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 беспилотник.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям военной промышленности (ВПК), используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 271 778 беспилотников, 672 ЗРК, 31 406 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 658 единиц спецтехники.

    Утром в понедельник сообщалось, что российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.

    В воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза, доставлявшего в порт Одессы грузы для украинской армии.

    В субботу Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

    Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, опередив Флавио Болсонару вопреки всем прогнозам. Проигравший кандидат намерен оспорить результаты, однако эксперты считают такой исход маловероятным. По их мнению, победа Лулы стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и позволит Бразилии продолжить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Грядки умеют ждать

      Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

      0 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

      Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

      17 комментариев
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Как бороться с медвежьей напастью

      История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

      13 комментариев
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации