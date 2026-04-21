    Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    10 комментариев
    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня

    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    Комментарии (39)
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    Комментарии (8)
    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях
    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    @ Brian Brooks/United States Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    Комментарии (7)
    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии, Финляндии и Прибалтике

    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Судьба севшего на мель 12-метрового горбатого кита стала для жителей Германии аллегорией политического тупика и стремительной потери доверия к канцлеру Фридриху Мерцу.

    Канцлер Фридрих Мерц принимает в Ганновере президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако внимание немцев приковано к Балтийскому морю, передает Bloomberg.

    Там пытаются спасти 12-метрового горбатого кита, который с марта раз за разом застревает на песчаной отмели. Издание отмечает: «Канцлер, оказавшийся в трудном положении, похоже, никак не может получить передышку».

    Спустя неполный год правления Мерца около 80% немцев недовольны его работой. Обещания оживить экономику не выполнены, а меры по борьбе с ростом цен на нефть сочли нерабочими. Идея добровольной выплаты сотрудникам по тысяче евро провалилась, так как от участия отказалось даже федеральное правительство.

    Правящая коалиция погрязла во внутренних конфликтах, уступая лидерство в опросах правой партии «Альтернатива для Германии». Избиратели видят, что Берлин почти не влияет на войну с Ираном. При этом Мерц не способен контролировать глобальный политический хаос, вызванный действиями президента США Дональда Трампа.

    Как заключает агентство, на Балтике продолжается операция по спасению кита, но шансы вернуть его в Северное море невелики. Подобно этому животному, Мерц стремительно теряет время на спасение своей должности. Уже в сентябре на выборах в восточных землях «Альтернатива для Германии» может впервые прийти к региональной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц по результатам январского опроса оказался на предпоследнем, 19-м месте в списке 20 самых популярных политиков страны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил о непричастности НАТО и Германии к конфликту вокруг Ирана. По данным опросов только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 19:51 • Новости дня
    Bild: Спецназ Германии готовится к штурму сикхского храма

    Tекст: Ольга Иванова

    В западногерманском городе Мёрс проходит масштабная операция с участием спецназа, силовики готовятся взять штурмом сикхский храм для поимки вооруженного злоумышленника, сообщает газета Bild.

    Масштабная полицейская операция развернулась в городе Мёрс на западе Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По предварительной информации, в здании местного сикхского храма скрывается вооруженный преступник.

    «В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник», – говорится в публикации немецкого издания.

    На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов Германии о деталях происходящего не поступало.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    Российские танки подтвердили свою способность действовать автономно на значительном удалении от баз снабжения, сохраняя при этом высокую подвижность и мощную огневую поддержку, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Спецназ Германии не нашел стрелка после штурма храма в Мерсе

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Мёрс полицейский спецназ взял штурмом сикхский храм после массового вооруженного конфликта между прихожанами, в результате которого пострадали 11 человек.

    Спецназ полиции Дюссельдорфа провел штурм сикхского храма в Мёрсе на западе Германии, однако предполагаемый вооруженный мужчина не был обнаружен, сообщает РИА «Новости». Операции предшествовала массовая драка с участием более 40 человек.

    «Сотня полицейских с автоматами окружила здание. Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», – отмечает издание Bild.

    По словам очевидцев, конфликт начался из-за разногласий по поводу нового руководства общины и контроля над денежными средствами храма. В ходе столкновения участники применили перцовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате 11 человек получили травмы, в основном головы.

    Сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте. Полиция задержала как минимум одного подозреваемого, расследованием инцидента занимается криминальная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие силовики готовились к штурму сикхского храма в городе Мёрс для поимки вооруженного злоумышленника.

    В апреле прошлого года полиция застрелила напавшего на посетителей дискотеки в Ольденбурге мужчину.

    В феврале неизвестный открыл стрельбу у здания суда в Билефельде.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    В МИД Германии приняли к сведению задержание гражданки ФРГ в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии подтвердили, что приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер на брифинге.

    Хинтерзеер отметил: «Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», передает ТАСС.

    Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    Из-за войны в Иране цены на презервативы Durex вырастут на 30 %

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации