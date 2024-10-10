ФБР создало криптовалюту для поимки мошенников

Financial Times: ФБР использовало подставную криптовалюту для выявления мошеннической схемы

Федеральное бюро расследований (ФБР) создало подставную криптовалюту под названием NexFundAI, чтобы выявить и поймать подозреваемых в мошенничестве на рынке криптовалют, пишет Financial Times. Токен торговался один день 31 мая, создав искусственный объем торгов на 4,6 тыс. долларов.

В ходе операции, получившей название «Операция Token Mirrors», 18 лицам и компаниям предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке. Пятеро из них признали или готовы признать свою вину, а трое были арестованы в США, Британии и Португалии. В результате было изъято 25 млн долларов в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщает, что схема заключалась в манипуляции рынком с использованием алгоритмов для создания миллиардов транзакций и искусственного объема торговли. Министерство юстиции США уточнило, что подобная манипулятивная практика запрещена на финансовых рынках.

Специальный агент ФБР Джоди Коэн заявила, что созданная агентством криптовалюта позволила привлечь к ответственности четырех руководителей криптовалютных компаний и других участников торгов. Это первый случай, когда ФБР разработало собственный криптовалютный токен для выявления мошенников.

Напомним, накануне в Балашихинском суде Подмосковья вынесли приговор бывшему следователю Следственного комитета Марату Тамбиеву по делу о получении рекордной взятки в биткоинах на сумму около 7 млрд рублей.

До этого владельца инвестиционной компании, работавшей по принципу финансовой пирамиды, задержали в столице сотрудники ФСБ и МВД, жертвами обмана стали 42 человека, а ущерб составил 71 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.