В России осудили следователя по делу о рекордной взятке в 7 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Тамбиев признан виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий», его приговорили к 16 годам строгого режима, передает ТАСС.

Также ему придется выплатить штраф в 500 млн рублей. Помимо основного наказания, Тамбиеву запрещено занимать должности в правоохранительных органах после отбытия срока. Кроме того, он лишен специального звания майора юстиции.

В этом деле фигурировала взятка от хакерской группы Infraud Organization в размере криптовалюты, эквивалентной 7,3 млрд рублей. Отмечается, что следователи за взятку должны были прекратить уголовное преследование хакеров и позволить им скрыть криптовалюту в 14 млрд рублей.

Экс-следователь Кристина Ляховенко, участвовавшая в преступной группе, также признана виновной и приговорена к девяти годам колонии общего режима. Ее лишили звания старшего лейтенанта юстиции. Третий фигурант дела, Дмитрий Губин, объявлен в розыск, так как скрылся от правоохранительных органов.

Гособвинитель требовал для Тамбиева 20 лет лишения свободы и запрета занимать государственные должности на 15 лет. Для Ляховенко прокурор запросил 13 лет колонии и запрет на 10 лет занимать должности в госорганах. В ходе судебных заседаний Тамбиев отрицал свою вину и заступался за Ляховенко.