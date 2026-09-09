Особняк Николаса Кейджа в Малибу стал уходить под землю

Tекст: Катерина Туманова

Огромная воронка поглотила подъездную дорожку к особняку актера на берегу моря в Малибу, передает Page Six. На месте провала образовалась яма размером примерно девять на девять метров, куда обрушились асфальт, бетон, фрагменты забора и строительный биотуалет.

Пожарные обнаружили разрушения рано утром во вторник, прибыв по вызову о прорыве газопровода.

«На самом деле дом выглядит так, будто в нем идет какой-то ремонт», – рассказал журналист телеканала KTLA, освещавший инцидент. В момент происшествия в здании никого не было, эвакуация не потребовалась, пострадавших нет.

Предполагается, что провал грунта вызван береговой эрозией после сильных дождей и высоких волн, принесенных ураганом «Мари». На месте работают сотрудники газовой службы для восстановления поврежденных коммуникаций. Представители голливудской звезды пока не прокомментировали ситуацию.

Николас Кейдж приобрел особняк площадью около 370 квадратных метров в 2024 году за 10,5 млн долларов. Дом с видом на океан и террасой на крыше был построен в 1990-х годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити». Дом лидера группы «Мумий Тролль» в 2025 году сгорел в США. Николас Кейдж в мае 2026 года официально сменил фамилию.