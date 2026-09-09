Миллионы оптоволоконных дронов «Князь Вандал» поставлены в зону спецоперации

НПЦ «Ушкуйник» сообщил о поставке миллионов дронов «Князь Вандал» в зону СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала применения в августе 2024 года в зону спецоперации поставлены миллионы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев отметил высокую эффективность беспилотников в боевых условиях.

«Счет идет уже на миллионы. <…> До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает», – сообщил Чадаев. Он добавил, что за два года противнику не удалось найти эффективных мер противодействия аппарату.

Эксперт подчеркнул, что дальность применения дронов постоянно увеличивается, так как противник отводит технику за пределы досягаемости оптоволокна. В настоящее время серийно выпускаются модели с дальностью до 42 км, и это не является пределом.

При этом увеличение радиуса действия ведет к некоторому снижению эффективности из-за риска обрыва тонкой лески, пояснил гендиректор. Однако этот недостаток компенсируется возможностью поражать более значимые цели на больших дистанциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года беспилотники «Князь Вандал Новгородский» нанесли украинской армии ущерб на сумму более 10 млрд долларов. Разработчики запланировали максимальную локализацию производства этих аппаратов в России к 2026 году. В прошлом году ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов превысил 50 тыс. штук.