Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!4 комментария
СМИ сообщили о прибытии Уиткоффа и Кушнера на Украину
Kyiv Independent: Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину для переговоров
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на Украину ради обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров, сообщает Kyiv Independent.
Вылетевший из Москвы борт с американскими делегатами минувшей ночью совершил посадку в польском аэропорту Жешув, передает РИА «Новости». Журналисты проанализировали полетные данные и подтвердили маршрут политиков.
Газета Kyiv Independent также подтвердила факт визита представителей Вашингтона. «Американские посланники Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину впервые для обсуждения мирных переговоров», – пишет издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.
Переговорщики покинули российскую столицу после трехчасовой беседы.
Ранее Дональд Трамп поручил дипломатам представить предложение о прекращении боевых действий.