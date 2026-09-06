  • Новость часаМинченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
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    «После Эвереста мечтаю покорить космос»
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Хантер Байден готов пойти в президенты США ради наркоманов
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    От украинских ударов погибли три жителя Белгородской области
    Американский «царь санкций» побывал в Москве
    Иран заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    6 сентября 2026, 13:29 • Новости дня

    СМИ сообщили о прибытии Уиткоффа и Кушнера на Украину

    Kyiv Independent: Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на Украину ради обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров, сообщает Kyiv Independent.

    Вылетевший из Москвы борт с американскими делегатами минувшей ночью совершил посадку в польском аэропорту Жешув, передает РИА «Новости». Журналисты проанализировали полетные данные и подтвердили маршрут политиков.

    Газета Kyiv Independent также подтвердила факт визита представителей Вашингтона. «Американские посланники Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину впервые для обсуждения мирных переговоров», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    Переговорщики покинули российскую столицу после трехчасовой беседы.

    Ранее Дональд Трамп поручил дипломатам представить предложение о прекращении боевых действий.

    6 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками

    Ушаков: Спецпосланникам были даны четкие оценки по ситуации на СВО

    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения СВО, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Помощник президента отметил подготовку Уиткоффа и Кушнера к украинскому вопросу и поискам его разрешения.

    «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – сообщил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    Комментарии (10)
    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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    5 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Пропавшего генпрокурора Украины нашли в элитной клинике

    Пропавшего генпрокурора Украины Кравченко нашли в элитной клинике Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пропавшего накануне генерального прокурора Украины Руслана Кравченко нашли в одной из частных клиник на территории элитного жилого комплекса в центре Киева.

    Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко нашли в одной из частных клиник, расположенной на территории элитного жилого комплекса в центре Киева, сообщает РИА«Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    Днем ранее, 4 сентября, издание «Украинская правда» опубликовало информацию о проведении обысков у руководителя надзорного ведомства. Однако в офисе генпрокурора эти сведения категорически опровергли.

    После появления сообщений об обысках Кравченко перестал выходить на связь. По информации средств массовой информации, его точное местонахождение оставалось неизвестным на протяжении почти суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко перестал выходить на связь после визита в правительственный квартал Киева.

    Накануне сотрудники НАБУ провели масштабную спецоперацию в здании надзорного ведомства. Правоохранители заподозрили высокопоставленных сотрудников прокуратуры в покровительстве мошенническим кол-центрам.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (10)
    5 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Потери украинского бизнеса в ходе боевых действий могут оказаться катастрофическими, а целые отрасли экономики рискуют оказаться на грани полного уничтожения, отмечает местная пресса.

    Ущерб украинской экономике в ходе боевых действий не следует рассматривать исключительно как побочное последствие конфликта, пишет RT со ссылкой на «Страна.ua».

    «Такая логика предельно губительна для Украины. Целые отрасли могут оказаться на грани уничтожения», – говорится в материале издания.

    Эксперты полагают, что в подобной ситуации страна станет еще сильнее зависеть от поступления средств из внешних источников. Отмечается, что любой сбой в международной поддержке отразится на способности Киева продолжать боевые действия. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что в стране сгорело порядка 90% складов торговых сетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска уничтожили около 100 тысяч квадратных метров украинских складских площадей. Местные эксперты спрогнозировали серьезный дефицит товаров из-за разрушения холодильных терминалов.

    А в конце прошлого месяца жители крупных городов столкнулись с нехваткой базовых продуктов питания.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Генпрокурор Украины бесследно исчез после масштабных обысков

    Генпрокурор Украины Руслан Кравченко бесследно исчез после обысков в ведомстве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко перестал выходить на связь после визита в правительственный квартал Киева на фоне громкого коррупционного скандала.

    Глава украинского надзорного ведомства Руслан Кравченко не появляется на публике с 4 сентября. Исчезновение чиновника совпало с публикацией материалов Национального антикоррупционного бюро о покровительстве мошенническим схемам, пишет «Российская газета».

    Накануне детективы провели следственные действия в рабочих помещениях прокуратуры. Правоохранители искали доказательства участия руководства в обмане иностранных граждан. После этого разыскиваемый зашел в правительственный квартал, однако больше его никто не видел.

    Представители ведомства опровергли информацию о следственных действиях в отношении руководителя. При этом коллеги допустили худший сценарий развития событий. В офисе заявили: «За эти 12 часов отсутствия Кравченко мог уже уничтожить все улики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники НАБУ обыскали офис генерального прокурора Украины. Сообщалось, что Центр противодействия коррупции заподозрил прокурора Сергея Крапиву в крышевании мошеннических кол-центров.

    Месяцем ранее сам Руслан Кравченко сообщил о ликвидации почти сотни подобных нелегальных организаций.

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    6 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Мирошник сообщил о массовом дезертирстве мобилизованных украинских солдат

    Мирошник рассказал о попытках побега половины мобилизованных украинцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о регулярных попытках побега из армии около половины украинских призывников.

    Мирошник рассказал о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть новобранцев делает все возможное, чтобы не оказаться на фронте.

    «По данным украинских источников, сегодня насильственно набираются в вооруженные формирования где-то 30-35 тыс. человек, но половина из них бежит», – подчеркнул дипломат.

    Мирошник добавил, что путаница в статистических данных возникает из-за систематических попыток одних и тех же людей избежать военной службы. Почти 50% призывников прикладывают максимум усилий, чтобы не оставаться в рядах вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о массовых побегах новобранцев из тренировочных лагерей в харьковских лесах.

    Российские силовые структуры оценили общее количество самовольно покинувших ряды украинской армии военнослужащих в 480 тыс. человек.

    С начала текущего года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тыс. военных.

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    Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл». Это не просто один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов по масштабам ожидаемой добычи, сравнимой с добычей целой страны – Кувейта. Сама нефть по своим характеристикам ожидается даже лучше ближневосточной – а значит, она будет очень дорогой. В чем еще уникальность и особенности этого проекта? Подробности

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    Япония попыталась вырвать хризантему из советской Победы

    Япония потребовала убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске, поскольку этот цветок считается символом императорской семьи. Россия отказалась выполнять требование Токио, напомнив о другой стороне японской хризантемы – как символа милитаристской Японии, войска которой совершали массовые преступления в Азии и вели боевые действия против СССР. Подробности

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    «После Эвереста мечтаю покорить космос»

    «Люди просто не понимали, как человек без ног вообще может передвигаться в горах, на такой большой высоте». Покоривший Эверест без обеих ног параальпинист Рустам Набиев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему многие не замечают, что он передвигается на коляске, и как выйти победителем после потрясения от тяжелой травмы. Подробности

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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»

    Скандал в министерстве обороны Эстонии на первый взгляд кажется рутиной: недостачи, недопоставки, неисполненные контракты. Но отставка главы этого ведомства по-своему беспрецедентна и отражает интеллектуальный уровень эстонской власти в целом: ее опять обнесли мошенники под лозунгом «слава Украине». Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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