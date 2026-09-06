Песков заявил о сохранении элементов договоренностей Анкориджа в повестке дня

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков прокомментировал перспективы договоренностей, достигнутых в Анкоридже, передает ТАСС. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что эти вопросы останутся актуальными.

«В Анкоридже, действительно, были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы, и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

При этом он добавил, что элементы этих соглашений как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня. В настоящее время сложно оценить применимость данных договоренностей для Вашингтона и Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об изменении подхода США к договоренностям по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность американских партнеров реализовать взятые на себя обязательства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа».