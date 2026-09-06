Песков: Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером показывает атмосферу доверия

Tекст: Дарья Григоренко

Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину объяснил значение недавней встречи российского лидера с американскими представителями, передает ТАСС.

«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать», – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, выбор Красной гостиной Большого Кремлевского дворца для переговоров, состоявшихся 5 сентября, был продиктован желанием Владимира Путина проявить гостеприимство.

Песков отметил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер с симпатией относятся к России, поэтому президент решил показать им исторические и современные красоты дворца.

«Это означает желание президента показать красоты Большого Кремлевского дворца американцам. Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и, действительно, и Уиткофф, и Кушнер с симпатией относятся к России. И, конечно, показать им большую часть нашей истории и современности. Одновременно это желание просто проявить гостеприимство», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

Владимир Путин провел встречу с американскими представителями в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

После трехчасовых переговоров делегаты покинули российскую столицу на правительственном спецсамолете.