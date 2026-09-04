В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев 5-6 сентября, пишет портал Axios.
«Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны», – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, передает РИА «Новости».
Журналисты ранее обратились в Белый дом с просьбой подтвердить возможный визит дипломатов в Россию и на Украину, однако ответа пока не последовало.
Напомним, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина выслушать предложения посланников.