  • Новость часаЗеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    4 сентября 2026, 16:42 • Новости дня

    Нарышкин предупредил о риске глобального конфликта в Евразии

    Нарышкин: Риск возникновения масштабного конфликта в Евразии реален

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил серьезные опасения из-за высокой вероятности возникновения крупного вооруженного противостояния на евразийском пространстве.

    Нарышкин констатировал реальную угрозу масштабного конфликта на евразийском пространстве. Он озвучил свой тревожный прогноз во время заседания совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Стрельне, передает РИА «Новости». Участники встречи обсудили актуальные вызовы для государств содружества.

    «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения», – заявил руководитель российской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза готовится к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году.

    Ранее сообщалось, что европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования. Кроме того, спецслужбы Европы прогнозируют скорое исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск.

    2 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    Минобороны опубликовало видео истребителя под «Третье сентября» Шуфутинского
    @ Минобороны России/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало в соцсетях видеозапись полета российского истребителя, сопроводив видео аудиодорожкой песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

    Видео опубликовано в «Максе» Минобороны. «Третье сентября. Красивое», – говорится в тексте, которым ведомство прокомментировало видео, снятое из кабины истребителя. Цифра «3» в публикации оформлена в виде трех желтых кленовых листьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно 3 сентября в России шуточно отмечают так называемый Шуфутинов день, связанный с его знаменитой песней. Сам Шуфутинский оказался в базе украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Крым.

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма.

    Сообщение об атаке на украинские энергообъекты ведомство сопроводило комментарием: «Спокойной ночи. Гасим свет!».

    Видео из кабины истребителя под музыку «Третье сентября» Шуфутинского смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет

    TWZ сообщило о критической нехватке ракет для украинских F-16

    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острой нехватки ракет украинские пилоты истребителей F-16 вынуждены использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей во время дневных боевых вылетов.

    Украинские пилоты истребителей F-16 столкнулись с острой нехваткой ракет класса «воздух-воздух», из-за чего в некоторых дневных вылетах им приходится полагаться исключительно на встроенные пушки, передает The War Zone.

    Из-за дефицита имеющиеся запасы вооружений теперь нормируются, а военным приходится буквально считать минуты до прибытия новых партий.

    Командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным «Фантом» подтвердил проблему с боеприпасами. «Да, это правда. Любой самолет без оружия… бесполезен», – заявил он в интервью журналистке Шелби Уайлдер. По его словам, приоритетной целью для F-16 остаются крылатые ракеты и беспилотники, угрожающие инфраструктуре страны.

    Использование 20-миллиметровой пушки M61A1 Vulcan вместо ракет сопряжено с серьезными рисками, особенно при ночных перехватах медленных целей. Командир подчеркнул, что одной поставки самолетов недостаточно – необходимы стабильные поставки ракет AIM-9 и AIM-120, а также перехватчиков для комплексов Patriot.

    Дефицит усугубляется тем, что ракеты AIM-9 и AIM-120 используются и наземными системами ПВО, такими как NASAMS. Высокий мировой спрос на средства противовоздушной обороны заставляет западных партнеров нормировать поставки, в связи с чем украинские военные призывают локализовать производство на Украине или в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты F-16 из-за дефицита ракет использовали для перехвата дронов встроенные пушки. Острая нехватка вооружения возникла на фоне временного прекращения западных поставок.

    Сообщалось, что на месте одного из ударов обнаружили обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8.

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    2 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ни один беспилотник не способен по своим техническим характеристикам подняться на высоту, на которой летят пассажирские самолеты, а их крейсерская скорость значительно выше скорости любого БПЛА. Кроме того, риски на этапе взлета и посадки гражданских бортов могут быть купированы еще до вылета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

    «Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

    Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

    Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

    Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

    Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

    Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

    В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

    «При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

    По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

    «Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

    «Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    2 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Британские самолеты-разведчики пролетели вдоль российских границ

    Два британских самолета-разведчика заметили у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два британских самолета разведки – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – ведут полет вдоль границ России, следует из полетных данных.

    Два британских разведывательных самолета – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – осуществляют полет вдоль российских границ, передает РИА «Новости».

    Первый самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон примерно в 9.55 мск.

    Затем борт направился на северо-восток, вошел в воздушное пространство Финляндии и, пролетев над Хельсинки, приблизился к границе России, двигаясь в северном направлении. Второй самолет, Boeing Poseidon MRA, поднялся в воздух с базы Лоссимут около 11.00 мск.

    Этот борт приблизился к Калининградской области со стороны Балтийского моря, пролетев над Польшей и вдоль западной границы Белоруссии. Сейчас он снова находится в воздушном пространстве Польши рядом с Калининградской областью.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии», в то время как Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России негативно оценил предоставление норвежских баз для разведывательных полетов НАТО.

    В августе Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации над Польшей.

    Ранее британское воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

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    2 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Итальянская фирма не поставила Эстонии ракеты для Украины за 70 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Эстония перевела итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии, однако обещанные боеприпасы так и не были поставлены.

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций несколько раз внес предоплату за ракеты для Украины, но боеприпасы так и не поступили, передает РИА «Новости».

    По данным эстонского издания Eesti Ekspress, Таллин хотел купить вооружение у итальянской компании Datasel S.R.L.

    Издание отмечает, что фирма является фиктивной, так как ранее не занималась продажей ракет и поддерживалась потомками индийской бизнес-семьи.

    «Государственный центр оборонных инвестиций заплатил в качестве многократной предоплаты одному оборонному предприятию в общей сложности почти 70 млн евро, но предназначенных для Украины боеприпасов так и не увидел», – говорится в публикации.

    Первое соглашение с Datasel эстонская сторона подписала в августе 2024 года, переведя 15 млн евро. Второй контракт был заключен в октябре того же года с авансом более 10 млн евро. Несмотря на сообщения компании о проблемах, в конце 2024 года были подписаны еще два контракта и произведены очередные платежи. Общая сумма предоплаты достигла 70 млн евро.

    Бывший гендиректор центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар сообщил, что министр обороны Ханно Певкур и руководство ведомства знали о рисках. Они были осведомлены, что Datasel ранее не поставляла ракеты, но средства все равно были выделены. Для разрешения спора Эстония обратилась в Европейский арбитражный суд в Страсбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудит в Эстонии выявил пропажу десятков миллионов евро на сомнительных авансовых платежах.

    Власти прибалтийской республики приступили к переговорам о закупке крылатых ракет большой дальности.

    Сама Украина утратила сотни миллионов долларов во время приобретения вооружений у недобросовестных поставщиков.

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    2 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил зверства украинских военкомов в Запорожье

    Марочко объяснил зверства украинских военкомов

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о жестоких действиях украинских военкомов в Запорожской и Херсонской областях на фоне острой нехватки личного состава.

    «Сейчас и в Херсонской области, и в Запорожской области наблюдается лютование тэцэкашников. Это связано с нехваткой личного состава у вооруженных формирований Украины на данных участках», – сообщил он ТАСС.

    Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин призвал жителей Херсона покинуть город, сославшись на повреждения местной теплоэлектроцентрали.

    Марочко заявляет, что украинские власти используют эвакуацию как прикрытие для мобилизации мужчин в ВСУ и отправки их на фронт без военной подготовки.

    «Очень тревожная информация поступает с херсонского направления: там во многих населенных пунктах производится принудительная эвакуация. <…> И, естественно, такая эвакуация связана с мобилизацией», – рассказал он.

    По словам эксперта, мобилизованных таким образом отправляют на линию боевого соприкосновения и самые сложные участки фронта без должной подготовки, без минимального курса молодого бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы за неделю в августе забили насмерть более десяти человек. Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения. Провал реформы ТЦК спровоцировал новую волну насилия на Украине.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    4 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    США задумались о покупке иностранных фрегатов

    TWZ: ВМС США рассматривают закупку фрегатов у Японии и Турции

    США задумались о покупке иностранных фрегатов
    @ Zuma/ТАСС

    Военно-морские силы США рассматривают возможность закупки фрегатов из Японии, Южной Кореи и Турции для быстрого пополнения флота.

    Военно-морские силы США изучают возможность закупки иностранных фрегатов, передает новостной портал The War Zone.

    В текущем исследовании рассматриваются три класса кораблей: японский Mogami, южнокорейский Chungnam и турецкий Istanbul. Этот шаг соответствует стремлению администрации Дональда Трампа быстро нарастить флот, используя так называемую «финскую модель».

    Эта стратегия предполагает строительство первых кораблей за рубежом с последующим переносом производства на американские верфи. Как заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао, необходимо «представить президенту план… для нового конкурентного подхода к приобретению надводных боевых кораблей». Ожидается, что исследование завершится в ноябре текущего года.

    Интерес к иностранным проектам вызван острой потребностью американского флота в малых боевых кораблях. Ранее программа создания прибрежных боевых кораблей LCS столкнулась с множеством проблем, а проект фрегата класса Constellation был отменен из-за постоянных изменений в конструкции. В то же время Конгресс США активно выступает против закупок иностранных военных кораблей, опасаясь негативных последствий для отечественной судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты прекратили строительство серии фрегатов Constellation.

    Военно-морские силы США запланировали масштабное расширение флота к 2055 году.

    Австралия закупит японские боевые корабли класса Mogami.

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    2 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать модернизированный катер «Лидер-11» в Казани

    Tекст: Мария Иванова

    Российский концерн «Калашников» продемонстрирует модернизированное многофункциональное судно проекта EY-11 на профильной международной выставке в столице Татарстана.

    Производитель представит обновленный многофункциональный поисково-спасательный катер «Лидер-11» проекта EY-11 на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность», который пройдет в столице Татарстана с 3 по 5 сентября 2026 года, передает Telegram-канал «Калашников».

    Судно гражданского назначения производится серийно с применением передовых композитных материалов и оснащено новейшей аппаратурой. Катер предназначен для проведения патрульных, поисковых и противодиверсионных операций, а также для перехвата судов-нарушителей, обеспечения водолазных работ и контроля режима судоходства.

    Длина судна составляет почти 12 метров, водоизмещение достигает 8,2 т. Катер способен развивать скорость более 74 км в час благодаря двум двигателям суммарной мощностью 740 лошадиных сил. Дальность хода составляет 300 миль, а автономность плавания достигает полутора суток. Экипаж состоит из двух человек, судно может перевозить до восьми специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» спустил на воду ледокольный буксир «Нарвская застава».

    Иностранные заказчики запросили у предприятия специализированные водолазные катера на базе модели «БК-16». Российские военные задействовали эти скоростные суда для уничтожения морских дронов в Черном море.

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    2 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике

    ФРГ провела испытания израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду вооруженные силы ФРГ провели успешные испытания баллистической ракеты производства компании Israel Aerospace Industries в акватории Северной Атлантики.

    Факт проведения испытаний подтвердили источники в оборонных структурах, передает Reuters.

    «В среду чиновники военного ведомства сообщили об успешном испытании Германией израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что испытанная ракета произведена израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), отмечает РИА «Новости».

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост военной активности сил НАТО и Евросоюза. Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает планов нападения на европейские государства. При этом российские власти предупреждают, что милитаризация региона лишь усиливает напряженность и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин готовит масштабную программу по созданию арсенала дальнобойных вооружений.

    В прошлом году Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    В августе ФРГ вместе с другими странами призвала ядерные державы заранее уведомлять о запусках баллистических ракет.

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    3 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию

    Ветеран СВО: Украина слухами пытается оправдать свою рабскую мобилизацию

    Для продолжения наступательных действий в зоне СВО у России достаточно людей, которые поступают на службу по контракту или идут добровольцами. Поэтому необходимости в мобилизации никакой нет, заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он объяснил, зачем Украина пытается распространять слухи о якобы готовящейся мобилизации в России.

    «В планах нашего противника повысить тревожность в обществе. Поэтому вбросы по теме мобилизации идут с постоянной регулярностью. Причем логика у противника примерно такая: если мобилизация на Украине проходит, ну вот, значит, и Россия ответит примерно тем же. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз прямо и недвусмысленно сказал, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. И будет именно так, как сказал верховный главнокомандующий», – сказал Афанасьев.

    «Украинская мобилизация принудительная, там, как рабов, людей тащат на фронт и уже даже никто не пытается делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Уже говорят о возможной мобилизации женщин на Украине. Ну то есть они делают все, что можно, чтобы как-то себя оправдать. И поэтому они говорят, что и у нас такое будет», – поясняет он.

    В России, подчеркнул ветеран, желающие поступить на военную службу люди заключают контракты или идут добровольцами, и этого числа достаточно для продолжения наступательных действий на линии боевого соприкосновения. «Причем у нас есть время, чтобы их готовить, в том числе к использованию сложной техники. Потому что в большей степени сейчас приходит новая техника. Сейчас скорее эпоха «мобилизации дронов» и искусственного интеллекта. Применение их в боевых условиях – вот это ключевой момент на сегодняшний день», – отметил Афанасьев.

    На Украине же, по его словам, совсем другой посыл: там тоталитарное авторитарное государство, где в людях воспитывается тотальное подчинение. Для этого как раз мобилизацией нагнетается страх в обществе.

    «Мы видим, какие задачи ставит войскам наш президент. Мы видим результаты действий нашей армии. Соответственно, все у нас прозрачно. Общество может видеть, что мобилизации не будет, а все остальное – это слухи», – подчеркнул Афанасьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационной атакой противника накануне выборов в Госдуму. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России и достаточности контрактников для ведения боевых действий. Российские власти отвергли обвинения Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России, назвав их лживой провокацией на фоне обсуждения в Раде «радикальных» мер по мобилизации на Украине.

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    1 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании Arctic Endurance в Арктике

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике
    @ JUHA HARJU/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Финские военные присоединятся к арктическим маневрам Arctic Endurance, организованным Данией в Гренландии и на Фарерских островах, сообщили силы обороны республики.

    «Силы обороны Финляндии в начале осени примут участие в военных учениях Arctic Endurance под руководством Дании в арктическом регионе», – приводит РИА «Новости» заявление финских сил обороны.

    Местом проведения маневров станут территории Гренландии и Фарерских островов. От финской стороны в тренировках задействуют егерский полк специального назначения «Утти». При этом точное количество привлекаемых военнослужащих не раскрывается.

    В рамках программы трое представителей финских военно-морских сил отправятся нести службу на кораблях ВМС Дании. Мероприятия Arctic Endurance проходят в рамках масштабной операции Североатлантического альянса «Арктический часовой», направленной на усиление военного присутствия блока в регионе.

    К учениям также присоединятся Германия, Норвегия, Исландия, Бельгия, Франция и Нидерланды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датское командование впервые перебросило призывников в Гренландию для участия в маневрах.

    В мае военно-морские силы Финляндии провели масштабные учения вблизи российской границы.

    Правительство Словении направило двух офицеров на остров для подготовки к тренировкам «Арктическая выносливость».

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