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«Калашников» спустил на воду уникальный ледокольный буксир для Петербурга
Концерн «Калашников» спустил на воду ледокольный буксир «Нарвская застава»
На «Верфи братьев Нобель» состоялся торжественный спуск на воду буксира ледокольного типа проекта 3262 «Нарвская застава», предназначенного для работы в акватории Петербурга и Ленинградской области.
Судно построено по заказу комитета по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга, сообщает Telegram-канал концерна «Калашников».
По традиции бутылку шампанского о борт буксира разбила жительница блокадного Ленинграда Зоя Старожилова. После спуска в Волгу на буксире начнутся достроечные работы и монтаж оборудования.
«Вы в очередной раз доказали, что производственные мощности вашего предприятия и ваши безупречные профессиональные компетенции позволяют выполнить данный заказ с высоким качеством», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он отметил, что при создании судна специалисты верфи освоили работу с холодостойкими сталями больших толщин и специальные виды сварки.
Буксир оснащен подъемно-опускной рулевой рубкой и заваливаемыми мачтами для прохода под мостами Невы. Судно предназначено для проводки судов, разрушения льда, участия в спасательных операциях и ликвидации разливов нефтепродуктов. В его строительстве использовались преимущественно отечественные материалы и оборудование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о строительстве более 40 судов на верфях Северной столицы.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.
Концерн «Калашников» ранее успешно завершил испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10».